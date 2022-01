KULIĆKA ZAVRNULA PEVAČICU ZA 500 €: Zvala sam i policiju, prevarila me! Javila se Miljana i otkrila svoju verziju PRIČE!

Miljana Kulić je nedavno diskvalifikovana iz pete sezone "Zadruge" nakon što je fzički nasrnula na bivšeg partnera Lazara Čolića Zolu.

Nakon izlaska, mediji su brujali da Kulićeva uživa u ljubavi sa novim dečkom, te da uživa sa sinom i porodicom. Međutim, pevačica Marina Glušac Barb javila se i otkrila da joj Miljana duguje novac, prenosi Srbija Danas.

Marina je navodno uplatila sumu od 500 evra, kako bi Miljana obavila na svom Instagramu njenu novu pesmu. Ovaj vid reklame koriste mnoge rijaliti učesnice, te na taj način zarađuju preko društvenih mreža.

Miljana je navodno podigla novac, ali onda blokirala Barbi, što je pevačicu izrevoltiralo, te je najpre pretila policijom i tužbom.

- Prvo je tražila 200 evra, a potom i 300 evra da uradi reklamu moje pesme. Kako to nije uradila i blokirala me, ja sam dala izjavu u policiji, oni su rekli da će rešiti to. Pored toga sam angažovala svog advokata, pa će dobiti i privatnu tužbu - rekla je Marina.

Nakon toga javila se Miljana.

- Ovo je ponižavajuće, ona je žena bolesna! Moja reklama je 700 evra, sad joj je ne bih radila i za 1.000 evra. Ja sam sa njom sarađivala mesec dana kada je u decembru rekla da joj muž nije tu, pesma treba da izađe, ja sam je reklamirala tada, izašla joj u susret - priča Miljana i dodaje:

- Kada mi je uplatila novac, to je bilo za tu reklamu, jer tada nije platila, nego sam joj izašla u susret kao što bih i svima, ja i moj administrator, imala je 48 sati na obe stranice reklamu. Međutim, kada sam ja videla da ona želi da ja vodim njene ratove, da pljujem voditeljke i pevačice ja sam je blokirala. Ne želim da kaljam ni svoj ugled ni ugled mojih stranica. Ja korektno sarađujem sa svima i svi u zadovoljni, ovo nema smisla. Žena je bolesna, hoće po svaku cenu da bude u medijima. Moj administrator ima sve prepiske - zaključila je Miljana.

