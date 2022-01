ZA 2 GODINE OTKAZANO MU PREKO 50 NASTUPA! Halid Bešlić progovorio o pandemiji: Neću nastupati dok LJUDI LEŽE PO BOLNICAMA!

Pevač narodne muzike Halid Bešlić govorio je o životu za vreme pandemije, kao i o tome kako je celokupna situacija uticala na njegov posao.

foto: Printscreen Yt

„U neka normalna vremena imao sam po 10, 15, 20 svirki mesečno. Otkad je korona, bilo ih je ukupno deset. Deset nastupa u dve godine“, ispričao je pevač za 24sata.hr.

Kaže da je mislio da će pandemija proći za nekoliko meseci i da za pola godine od početka pandemije nije poznavao nikoga ko je imao koronavirus. Zatim je čuo za nekolicinu poznanika, a sad je stanje takvo da i on danas živi u izolaciji u strahu od virusa.

"Veći problem od same korone je to što ljudi neće da se vakcinišu. Kad bismo se svi vakcinisali, ublažili bismo širenje virusa za 80, ako ne i 90 posto. Uvek sam za to da se poštuje sve što naučnici kažu. Naravno da još ima onih koji govore nebuloze, pričaju da je virus nameštaljka. Zar je od nameštaljke umrlo nekoliko miliona ljudi na svetu?" smatra on i priznaje da strepi za svoje najmilije.

foto: Printscreen/Instagram

"Šta će biti, biće. Moje je prošlo, samo neka deca budu dobro. I ovo će završiti, a važno je da svi do tada ostanemo zdravi", poručuje.

U ove dve godine otkazano mu je pedesetak nastupa - od Istanbula, Dubaija, zapadne Europe, Amerike, Kanade...

A nakon toga je i on sam počeo da odbija velike iznose za nastupe na privatnim zabavama.

"Ne želim da pevam dok ljudi leže po bolnicama, nema tih para, sve sam odbio. Ja ne treba da se dokazujem, zapevam za svoju dušu kad mi dođe i poštujem pravila. Biće vremena za pesmu, a ostali neka rade šta im je volja", zaključuje.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/S.M./24sata.hr

