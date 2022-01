ŽIVOTNA PRIČA ZVEZDE GRANDA! IVANA USVOJENA JOŠ KAO BEBA: Gena se ne stidim, ali nisu vredni pomena!

Saša Popović je u emisiji "Zvezde Granda" otkrio da je takmičarka Ivana Dulić prezime dobila od porodice koja ju je usvojila. Ivanu je kao malu ostavila majka, a rođenog oca nikada nije ni videla.

Ivana se pre 11 godina prvi put takmičila, kada je došla do samog kraja, ali nije odnela pobedu. Kako je otkrila tada je bila mlada i razočarana, te nije htela da se više takmiči, ali da je sada spremnija te da se najviše prijavila zbog Svetlane Cece Ražnatović, koja je postala članica žirija.

"Nadala sam se da ću uspeti da uđem u njen tim, što mi se ostvarilo, jer je ona moj idol ceo život. Tako da je za mene ovo veliki uspeh koliko god dogurala", rekla je Ivana za "Espreso".

"Što se tiče porekla i cele te priče rekla sam da više neću to komentarisati jer se akcenat stvalja na ljude koji su me ostavili, a ne koji su me odhranili. Ja sam usvojena sa šest meseci. I moj tata koji me je usvojio je moj jedini tata kojeg volim više od života isto kao i brat. Majku sam i tu rano izgubila. Tako da ja sam kao beba došla u tu porodicu i to je moja porodica. Gena se ne stidim, ali nisu vredni pomena i to je to. Nasledila sam glas i izgled to sigurno, karakter... Bliski istok me je uvek privlačio ipak je to deo mene, ali da je Bog hteo da ostanem tamo bilo bi tako. Imao je za mene bolje planove, a to nije takav život. Tako da ne želim ni da razmišljam u tom pravcu. Kao što ne bi niko ko je ostavljen kao beba. Želim samo da se situacija tamo nekada popravi. Jer su to ipak ljudi kojima je velika nepravda napravljena od strane istih koji su napravili nepravdu i u Srbiji u kojoj sam usvojena. Sve u svemu ponosna sam jako na moju porodicu, volim svoju zemlju, volim region i ne bi je menjala ni za šta. Ali volim i Istok i samo želim da tamo bude mir", poručila je Ivana i dodala da ne želi da je niko sažaljeva jer ona smatra da je sposobna da se bori u životu.

