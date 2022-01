25 GODINA MLAĐA CRNKA DOŠLA GLAVE VODITELJU: Ni Zlatu nije toliko voleo ko Draganu, kuva, pere, sprema, a čak mu i ČARAPE OBLAČI

Voditeljka Zoran Pejić Peja u braku je sa 25 godina mlađom Draganom, a nedavno je rekao kako su ga njene godine podmladile.

- U svakom smislu me je podmladila. Ne kažu ljudi džaba, da svi koji imaju mlađe žene, bolje izgledaju. Dakle, moja supruga je osoba koja mi je ulepšala život. Sve ono što me je mučilo godinama, ona je rasteretila. Iako je Dragana mlada, celu kuću nosi na svojim leđima. Kuva, pere, sprema, isto je tako bitno da neko brine o mojoj karijeri i nastupima. Mi smo ljudi koji lepo radimo i zaradimo - rekao je Peja.

- Bio sam sa ženama koje su mi se sviđale, a koje ne, govorio sam da sam umoran, bili su fiksni telefoni, lakše je bilo da se ne javi. Sve može da se stopira na vreme. U glavi treba da znate da ste oženjeni, da ne treba da imate kontakt sa osobom koja vam se dopadne ako ste oženjeni... Ja sam našao svoju sreću, srodnu dušu, ženu koja me jako voli i nikad ne bih mogao da povredim. Ne postoji nijedna žena koja može da ukrade moju pažnju. Moj mir ne može niko da ukrade. Moja supruga je od ranog jutra srećna i nasmejana. Često putujemo, često smo zajedno", rekao je voditelj za Kurir jednom prilikom i dodao da razlika u godinama ne smeta.

"Ne možete kontrolisati vreme i ljubav. Tu nema godina. Niko od lepog nije pobegao. Mi smo jako skladni, pet godina smo u braku. Osećam se kao da sada započinjem život, da imam njenih 27 godina. Ja imam putujuću kuću, mi sednemo i ja 12 sati vozim i uživam, ne osećam umor. Postojao je moj život kad smo pokojni Šaban i ja celu noć bili u kafani, da sve potrošim što zaradim, to je ostalo iza mene, ali sam morao i to da prođem. Ako ne prođete to u mladosti, život traži da to uradite u starosti. Čovek je najsrećniji uz osobu koja ga voli i ceni", priznao je Peja.

"Zlata zna to. Ona je milion puta rekla: 'Nisi me ni 10 posto voleo kao Draganu', i to je istina. Mi nismo znali gde udaramo, bili smo mnogo popularni. Sve ima svoje, mi kako sazrevamo, možda više volimo. Zlata je rekla da je više volela Hasana, ja nemam kompleks oko toga, sve sam rekao", rekao je Zoran Pejić.

Peja je rekao da mu žena Dragana obuva čarape, pa je sada sve pojasnio.

"Mi osećamo dva tela i jednu dušu. Mi gledamo jedno drugom da ulepšamo život. Ja kada se spremam, moja Dragana je uz mene, ona meni pomaže da obujem i čarape, zovemo jedno drugog 'šaci', ona mi spremi i odelo. Obula mi je čarape i danas. Ona učestvuje u oblačenju jer mi volimo tu blizinu. Ja njoj operem kosu, stavim joj balzam, to je čin ljubavi. Meni je tada puno srce. Ona mi pruža ljubav, ja ću dva put više. Spreman sam na sve", istakao je voditelj.

