AKI JE NA FARMI BIO DEČKO RUŽICE VELJKOVIĆ! Pevač Zvezda Granda mnogo se promenio, evo šta sada radi i kako IZGLEDA! (FOTO)

Andrija Aki Marković pojavio se 2011. u "Zvezdama Granda" i brzo postao jedan od onih za koje se sumnjalo da će ostvariti ogroman uspeh. Međutim, on se ubrzo povukao sa scene.

Sa druge strane, na javnost je ostavio jak utisak pojavljivanjem u rijaliti programima. Naime, on je široj javnosti poznat i po vezi sa Ružicom Veljković koja je svojevremeno zbog njega u "Parovima" svakodnevno lila suze. Takođe, Aki je bio i u vezi sa bivšom učesnicom "Farme" Sarom Trajanović.

Andrija se sada osvrno na taj period kada je učestvovao u rijalitiju za koji kaže da mu je dosta toga dobrog doneo i otkrio da je nedavno dobio ponudu da se ponovo oproba u sličnom projektu. Međutim, njegov stav se po tom pitanju dosta promenio, te sada tako nešto ne bi prihvatio, a za to ima jak razlog.

- Imao sam ponude, ponovo su me zvali, ali nisam ušao... Ne vidim sebe tu, hteo bih da ispadnem kulturan do kraja. Nije to za mene - ispričao je pevač u emisiji "Grand magazin" i dodao:

- U onom trenutku sam bio mlad i to mi je bila odskočna daska, taman sam završio sa "Zvezdama Granda", drugačija je koncepcija bila, normalnija... Bio je normalan život i bilo je zanimljivo i iz tog razloga sam prihvatio, a sad da se svađam tamo po ceo da i svašta još nešto, ne bih radio. To je bio najgledaniji rijaliti i ljudi su čuli za mene u još većoj meri i ono što mi je bitno upoznali su me kao čoveka kakav jesam, tako da dobro mi je donelo.

