OKAJAVA GREHE U CRKVI: Baka Prase postao pomoćnik tati svešteniku! Zarađuje SIĆU od crkvenih obreda, šokiraćete se od cifre!

Baka Prase pronašao je uz pomoć svog oca sveštenika novo zanimanje. On je, kako Kurir Stars saznaje, postao pomoćnik tati u Amsterdamu, koji pripada Zapadnoevropskoj eparhiji SPC.

foto: Pritnsceen/Youtube

Kako mu je teško pala osuda javnosti, kao i svakodnevne pretnje koje je dobijao zbog smrti jutjuberke i influenserke Kristine Kike Đukić, on se preselio kod roditelja u Holandiju, o čemu smo prvi i pisali. Inače, već nedeljama na njegov račun ne leže novac od Jutjuba i sponzorstva, koja su mu redom otkazana, pa je zamolio za pomoć svog oca Nenada, koji već nekoliko godina živi u Amsterdamu.

foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

Pošto je shvatio da mu, osim snimanja, ne ide ništa drugo od ruke, a kako je život u Amsterdamu prilično skup, njegov otac mu je predložio da postane njegov pomoćnik u obavljanju svakodnevnih parohijskih obaveza koje on ima. To znači da će Bogdan Ilić ići sa svojim ocem na osvećenje slavske vodice, pomagaće mu u pevanju za pevnicom kad on služi liturgiju, kao i na krštenjima, venčanjima i sahranama. Kako smo saznali od izvora bliskog Ilićima, on za ova "poslušanja" dobija i finansijsku nadoknadu od 20 do 50 evra, u zavisnosti od toga koji je čin u pitanju, ali i od osobe koja mu daje novac, jer tarife za ove vrsta obreda, kada je pomoćnik u pitanju, zvanično ne postoje. On se na novom poslu snašao dobro, ali još nije odlučio da li je to samo privremeno ili će se u potpunosti povući iz javnog života i društvenih mreža i posvetiti crkvi.

Jutjuber se još nije oglašavao o ovom pitanju, a nije nam odgovarao ni na pozive.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.P.

