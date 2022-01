ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kupusara saznala da je muž vara sa 30 godina mlađom! Crnu golubicu moćnik držao zatočenu u stanu

Ljudi moji, da li je ovo moguće? To se vaša Abronošica pita svake nedelje kad saznam nove informacije koje ne mogu a da ne podelim s vama. Nova godina donela je mnogo poklona iliti ekskluzivnih saznanja, pa da krenemo kako dolikuje.

Kupusara, tako ćemo da zovemo našu zvezdu, ne zna gde udara zbog ljubomore. Saznala je da je njen mužić, zvaćemo ga Kovrdžavi, kojeg predstavlja kao najvernijeg supruga, vara, i to sa tri decenije mlađom. Jao, kakav je haos napravila, nisu mogli da je obuzdaju ni deca, ni roditelji, ni saradnici. Polomila je sve po kući. Šta će, razumem ženu, nije joj bilo lako. Godinama je živela u uverenju da je ona svom mužu glavna heroina, da ima oči samo za nju, ali cvrc, zeznula se. Sada psihički ne može da izdrži taj teret, pita se gde je pogrešila, zašto se zaljubio u mlađu, šta njoj to nedostaje kad ima sve. Izgleda da Kovrdžavi voli da švrlja i da je švrljao uspešno svih ovih godina, ali je dolijao. I dalje se vodi rat između njih, a da li će Kovrdžavi da ostane s Kupusarom, videćemo uskoro, jer mu je zapretila razvodom. Mi idemo dalje. Od Kupusare prelazimo na Crnu golubicu. Tako ćemo zvati svestranu umetnicu, prelepu mladu damu, javnu ličnost, naravno, o kojoj bi mogao ceo roman da se napiše, bio bi to bestseler sigurno. Sad se pravi fina i glumi damu, a nekad je radila na sat.

U zenitu karijere imala je najskuplju tarifu, a jedan od redovnih klijenata bio joj je i tadašnji moćnik. Zahvaljući njemu uspela je da se izvuče iz kandži prostitucije, imala je otvorena vrata svuda, ali nije to dugo trajalo, jer je njegova žena Oliva namirisala nevolju i sredila stvar, onako kako je samo ona to znala. Priča se da Crna golubica nekoliko meseci nije mogla da proviri iz stana na Dedinju, koji joj je kupio moćnik, koliko je bila modra i natečena od batina koje je dobila. Podrazumeva se da je batine naručila Oliva, a Crna golubica nije smela da prijavi policiji.

Treća ličnost o kojoj vam pišem je glumica koju u poslednje vreme ne možemo često da vidimo u javnosti. Zvaćemo je Mazalica. A zašto, pa uoči Nove godine pokušala je da napravi kurcšlus među glumcima u pozorištu. Au, šta se tu tek krije iza te zavese kada se svetla ugase, pa to ne možete da zamislite. E, pa Mazalica je baš namazana, ali ju je raskrinkao kolega i sad joj se crno piše. Ogovarala je, petljala, podmetala nogu mnogim kolegama i svi su je provalili. Zasedao je okrugli sto i uskoro bi Mazalica mogla da leti iz pozorišta. Zauvek. Eto, toliko od mene, a vi dragi moji, budite spremni na aferu veka koju trenutno istražujem.

Kurir.rs / foto: Ilustracija

foto: Printscreen

Bonus video:

02:27 IVAN MOŽE DA ME POJEDE, ALI ZA RAD JE DRUGI ČOVEK! Žestoke kritike na račun barovca: MUŠKI KOMPLEKSI PRORADILI