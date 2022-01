ESTRADA U PANICI: Poreska češlja novogodišnje UGOVORE pevača! Da li su platili porez?! Proveravaju se i organizatori dočeka!

Poreska uprava Republike Srbije najavila je pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata koji su u novogodišnjoj noći organizovali nastupe, a posebno onih klubova, hotela i restorana u Beogradu u kojima su nastupale najveće estradne zvezde, saznaje Kurir.

Razlog za to je što se u javnosti spekulisalo da pevači zarađuju mnogo veće svote novca u odnosu na one brojke koje stoje u ugovorima.

Velika panika poslednjih dana zavladala je među organizatorima dočeka Nove godine, i to kad je Poreska uprava najavila da će pročešljati sve ugovore sklopljene sa izvođačima koje su angažovali za nastupe u srpskoj prestonici. Predmet istrage, kako saznajemo od izvora bliskih nekima od organizatora, biće honorari estradnih zvezda.

Saopštenje Poreske

- Obaveštavamo poreske obveznike da su dužni da u skladu sa odredbama čl. 108a Zakona o porezu na dohodak građana, sa interpretatorom i drugim angažovanim licem na izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa, zaključe ugovor i da Poreskoj upravi do petog u mesecu dostave pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima u prethodnom mesecu. To se odnosi na pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost iz oblasti ugostiteljstva, turizma, a u svojim ili zakupljenim objektima organizuju izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike ili drugih zabavnih programa - piše u saopštenju objavljenom na sajtu Poreske uprave RS, u kom je pojašnjeno još detalja:

- Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike podnosi se na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih ugovora zaključenih u prethodnom mesecu. Napominjemo da Poreska uprava rešenjem izriče meru privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 30 dana poslodavcu iz oblasti ugostiteljstva, turizma, posredovanja i drugih delatnosti, ako organizuje izvođenje estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa, angažovanjem interpretatora i drugih lica bez zaključenog ugovora ili ako Poreskoj upravi u propisanom roku ne dostavi pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima - piše u saopštenju.

Ogromne svote

Naime, već mesecima unazad se u medijima pisalo o sumama koje će najveća imena zaraditi u najluđoj noći, a koje su poprilično visoke. To i ne čudi kad je Nova godina u pitanju, ali problem predstavlja to što su u ugovorima nekih od njih dogovoreni znatno manji honorari. To znači da su mnogi od njih "na papiru" pristali da pevaju za upola manje svote od onih koje su zaista uzeli, te da su ostatak dobili "na ruke".

Podsetimo, veliki broj najpoznatijih domaćih imena za ulazak u 2022. godinu pevao je baš u Beogradu, što je na neki način bila sigurica s obzirom na to da su brojne druge države u regionu i Evropi otkazale proslavu Nove godine.

Tako se za Acu Lukasa, koji je pevao u jednom popularnom klubu, navodilo da će u najluđoj noći biti bogatiji za čak 60.000 evra, i on spada, sasvim opravdano, u jednog od najplaćenijih muzičara.

Po zaradi ga u stopu prati Aco Pejović, koji je za nastup u hotelu navodno uzeo 45.000 evra.

Radiša Trajković Đani, koji je pevao u restoranu, treći je na lestvici s honorarom od 40.000 evra.

Nešto skromnija je Aleksandra Prijović, koja je u luksuznom beogradskom hotelu navodno pevala za 35.000 evra.

Njene koleginice Seka Aleksić i Dara Bubamara ugovorile su novogodišnje tezge za 25.000 evra. S Darom je nastupao i Sloba Radanović, koji je uzeo istu sumu kao starija koleginica.

Rada Manojlović je u novoj godini bogatija za 20.000 evra zahvaljujući nastupu u jednom restoranu. Nataša Bekvalac navodno je za doček i reprizu Nove godine dobila 70.000 evra, a ona je nastupila u jednom hotelu u prestonici.

Ko je od njih, ali i drugih koji nisu navedeni na spisku, potpisao ugovor na manju svotu, ostaje da istraži Poreska uprava, a rezultate ovog češljanja ćemo svakako saznati vrlo brzo.

Honorari Nataša Bekvalac 70.000 evra Aca Lukas 60.000 Aco Pejović 45.000 Đani 40.000 Aleksandra Prijović 35.000 Seka Aleksić 25.000 Dara Bubamara 25.000 Sloba Radanović 25.000 Rada Manojlović 20.000

