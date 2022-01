FEMI SA TVITERA NAPRAVIO HAOS NA AERODROMU: Vrištao na sav glas, putnici ZABEZEKNUTI, umešala se i policija!

Vojislav Bajić iliti poznatiji kao "Femi sa Tvitera" koji je u žižu interesovanja došao nakon što je pre više od dve godine prijavio policiji Darka Kostića za seksualno uznemiravanje, napravio je skandal juče na aerodormu Nikola Tesla tako što je optužio putnicu koja je bila sa njim na letu da ga krišom fotografiše.

Kako nam se požalio, incident se dogodio neposredno pre poletanje avona za Frankfurt zbog čega je i policija morala da interveniše.

foto: Vladimir Šporčić

Detalje je ispričao za Kurir Bajić:

- Ovo je skandal svetskih razmera. Ne mogu da verujem da me ljudi krišom fotografišu. Kakav je to način? Morao sam da dignem na viši nivo i sve prijavim nadležnim organima. Policajci su mi predložili da me skinu sa leta i da odmah idemo kod sudije za prekršaje, ali sam se odlučio da napustim Srbiju i da taj problem rešim u roku od trideset dana koliko je zakonski predviđen rok. Ja sam prinuđen da pravdu potražim na sudu. Ona me je fotografisala, a to ne sme, pritom me je devojka izvređala. Ljudi su bili u šoku. Policija je uzela podatke, ali kamere su sve snimile. Ovako nešto je nedopustivo - tvrdi on.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/ Lj.S.

