ZVEZDA GRANDA PAMTI REČI SAŠE POPOVIĆA: Tada sam ispao! Posle se smuvao s koleginicom iz takmičenja, a evo šta SADA RADI!

Sa samo 23 godine, Uroš Živković može da se pohvali da je trenutno jedan od naših najtraženijih pevača koji puni klubove u regionu.

Još kao dečak znao je da će muzika biti njegov poziv, pa se nakon nekoliko dečijih takmičenja odlučio da okuša sreću u devetoj sezoni "Zvezde Granda".

Tada je došao do petog kruga, kada je ispao, ali reči Saše Popovića su ga ohrabrile da ne odustaje od svog sna.

- Prve godine kada sam se takmičio ispao sam pre polufinala. Kada se završilo to snimanje, u bekstejdžu, došao je direktor prišao mi i kaže: " Mali, super si sledeće godine to je to, ne boj se, spremi se i bićeš super"- ispričao je Uroš za Grand.

Već u narednoj sezoni osvojio je visoko drugo mesto.

Iako je njagledaniji muzički šou odskočna daska svim pevačima, borba za karijeru kreće tek nakon takmičenja.

- Prva godina posle takmičenja je bila teška. To je kao godina snalaženja, dok te ljudi vide i zapaze. Bukvalno smo uskakali kao ispomoć, to je i normalno i danas se tako radi- ispričao je on.

Uroš se nakon takmičenja zabavljao sa Aleksandrom Mladenović, a danas je jedan od najtraženijih pevača.

