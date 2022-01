ANTIVAKSERKE GLAVNA TEMA NA TVITERU: Rada i Andreana predmet SPRDNJE! Ravnozemljašica našla da raspravlja o VAKCINI!

Rada Manojlović i Andreana Čekić poslednjih dana glavna su tema na društvenim mrežama, posebno na Tviteru. Pevačice su se udružile kako bi promovisale antivakserski stav, što je, sudeći po komentarima, mnoge ubedilo da ipak treba da se vakcinišu, iako su do sada bili protiv toga!

foto: Damir Dervišagić

Naime, Rada je na Tviteru prenela izjavu virusologinje Ane Banko "Ne treba nam savršeno efikasna vakcina, već savršeno efikasan sistem masovne vakcinacije", na šta je dodala i svoj komentar:

foto: Printscreen

- Znači, važno je da je efikasan sistem bockanja, a kakvim vakcinama, manje-više. Ne kažem to ja, to vam kaže vaša uzdanica. Dakle, nama ne treba savršeno efikasna vakcina, već savršeno efikasan sistem masovne vakcinacije. To je važno razumeti - napisala je Rada.

foto: Printscreen

Tada ju je podržala Andreana, koja je repostovala ovaj Radin tvit, uz podršku rečima "Bravo". Koleginica joj se zahvalila na ovom gestu i rekla da je Čekićka jedna od retko hrabrih na domaćoj javnoj sceni.

foto: Printscreen/Instagram

Ovo je bio dovoljan povod da dve pevačice postanu predmet sprdnje na društvenim mrežama, posebno uzevši u obzir njihove ranije izjave koje nemaju nikakve veze s naukom. Mnogi su se prisetili i Andreaninog bisera da je "Zemlja ravna ploča", te da, čim se za nešto ona bori, "znate da treba da uradite suprotno".

foto: Printscreen

- Tvoje kolege su uglavnom neobrazovani ljudi. Ne bih se time hvalio. Uostalom, Andreana je ravnozemljaš. Alo, ravnozemljaš!!! A izvini, ko će da se pravi pametan nego dve pevaljke? Ova što kaže da je Zemlja ravna, a ova je protiv vakcina - neki su od komentara na Radin tvit.

foto: Printscreen

Ubrzo se ova rasprava prenela i na razne tagove na društvenim mrežama, uz posprdne komentare na račun zvezda "Granda".

foto: Printscreen

- Je li realno da Radmila priča o vakcinama, a Andreana o fizici i Zemlji kao ravnoj ploči? Podržavaju se na Tviteru, ovo je nenormalno, neka ih neko zaustavi, hitno - nizali su se komentari.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Jelena Stuparušić

