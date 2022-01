FILIP CAR JE DUŽAN TAKIJU I MAJI NEKE USLUGE! Mina Vrbaški razvezala jezik o bivšem dečku, a onda pomenula Dalilu u celoj IGRI!

Filip Car poslednjih nekoliko dana izaziva pažnju, ali i čuđenje, kako zadrugara, tako i javnosti. Iako neprestano kuka za Majom Marinković on njene diskvalifikacije, Filip Car je uspeo da se samo dva dana nakon ovog događaja ljubi sa Anom Jovanović, a obnovio je i kontakt sa Dalilom Dragojević.

Careva bivša devojka Mina Vrbaški otkrila je šta misli o Filipovim postupcima u poslednje vreme, prenosi Pink.

- Filip je neko ko isključivo gleda da je njemu dobro! To plakanje za Majom ima neku drugu pozadinu, ne mogu da tvrdim, ali mislim da je on njoj i Takiju dužan neke usluge! Dalilu pokušava ponovo da privuče sebi, samo još mi nije tu jasan razlog! Ana je bila čista prilika koja se nudila, a on bio pijan, pa što da ne, nema tu apsolutno ništa - smatra Vrbaški.

foto: Printscreen/Amidži šou

Danas je u Beloj kući ponovo došlo do konflikta između Cara i Mensura Ajdarpašića, nakon što je Mensur naveo Filipa kao jednog od zadrugara koji se na slavi šlihtao Stefanu Kariću, a zamerio mu je i to što je Jovanu Ljubisavljević pozdravio sa "naša Jovana". Car je smatrao da se Mensur ponovo "upalio" protiv njega upravo zbog Ane Jovanović, sa kojom je pre njegog poljupca sa Filipom flertovao.

- Što se tiče sukoba njega i Mensura, ima tu više problema! I jedan i drugi su glasni i ne daju na sebe! Negde smatram da sam zapravo ja uzrok te netrpljevosti, sećam se kada mi je Filip prosle sezone rekao da njega nisam volela ni pola koliko Mensura. Sto je tačno! Mensur je eksplozivan, ali ne na način na koji je to Filip, on prosto ne izgovara onakve bljuvotine kao što to radi Car! - zaključuje Mina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:11 MINA VRBAŠKI POZIVA MAJINOG DEČKA! Gosti oduševljeni učesnicom: VOLELA BIH DA JE UPOZNAM