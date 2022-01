KRISTIJANOVE TAJNE ESTRADE 90IH: Dve pevačice s kolegom ŠMRKALE i ORGIJALE! Na svadbi je nosila KRADENU BUNDU, PA SAM JE PLJUNUO!

Kristijan Golubović rešio je da javnosti u svojoj autobiografskoj knjizi ispriča šokantne tajne iz javnog života s početka devedesetih godina.

foto: Nemanja Nikolić

Jedna od priča o kojima do sada nikada javno nije govorio jeste o dve pevačke zvezde u usponu, koje su u međuvremenu postale velika imena na našem estradnom nebu, s kojima se, prema njegovim rečima, "danima zajedno provodio".

- Jedna naša pevačica je redovno orgijala sa svojom tadašnjom najboljom drugaricom, koja je isto pevačica. Tu je bio i jedan pevač, koji je tragično nastradao pre nekoliko godina, kao i nekoliko žestokih momaka, i to je sve dokumentovano na video-snimcima. Taj pevač je uzimao kašiku heroina i bacao im na krevet i po stomaku, dok su one šmrkale i lizale se celu noć. Bilo je tu još likova sa estrade, političari tada nisu dolazili - rekao je Kristijan detalje ove skandalozne priče.

foto: Profimedia

Golubović se prisetio i kako je izgledao susret oči u oči s jednom od tih pevačica, koja se u međuvremenu udala i rodila dvoje dece kontroverznom čoveku.

- Video sam je posle nekoliko godina, već se bila udala. Video sam sram u njenim očima. Zašto? Znaš koja je to šifra? "Ti znaš sve, molim te, pssst!" S tom pevačicom je bio njen pokojni muž i ja prilazim, pružam joj ruku i kažem joj: "Gde si ti?" A ona me gleda i kaže: "Ćao! Ja sam ta i ta." Kad joj se muž okrenuo, ja sam je pljunuo. On to nije video. Moralne drolje ne volim - kategoričan je bivši zadrugar.

foto: Profimedia

On je sada već bivše drugarice optužio da tada nisu imale para za odeću i da su nosile fejk garderobu, kao i da je jedna od njih nosila ukradenu bundu na svom venčanju.

- Ova što je sad popularnija je mnogo pozajmljivala za garderobu, pa su to delile, nosile su fejk stalno. Ta je imala moje haljine za slikanje za kalendar i moju bundu za svadbu, koju sam ja ukrao u Grčkoj, pa joj dao. Nek pokuša neko ovo da demantuje, pa ću otkriti i njihova imena - završio je Kristijan.

foto: Shutterstock

Inače, ovo će biti samo jedna priča iz Kristijanove autobiografije, koja bi trebalo da se pojavi u javnosti za manje od mesec dana. U knjizi će biti reči o periodu od Golubovićevog rođenja pa sve do 1994. godine. Prema njegovim rečima, tu će biti opisano "sedam-osam najjačih događaja u istoriji Beograda". Kako saznajemo, u knjizi će biti reči i o upoznavanju Kristijana s Miloradom Ulemekom Legijom, ubistvu Aleksandra Kneževića Kneleta, početku njegove stranputice i mnogim drugim temama.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:38 Kristijan zakasnio u emisiju, pa zapanjio ostale goste: NAČISTO MI JE POZLILO