BIVŠA ŽENA MUŽA HELENE TOPALOVIĆ PROGOVORILA Jelena Dimitrijević: Ne podnosim bivšeg, o njemu i TOPALKOVOJ ĆERKI ću sve ispričati

Jelena Dimitrijević prvi put se oglasila o braku bivšeg muža Dragomira Aleksića i Helene Topalović.

Ona otkriva da sa ocem njenog deteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka Milana Topalovića prikazuje na društvenim mrežama ne zanima. Na početku intervjua supružnicima je poručila: - Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom.

foto: Aleksandar Sokić

Kako si prihvatila saznanje da ti se bivši oženio Helenom?

- Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema detetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane.

Na šta konkretno aludiraš?

- To što imam da ispričam, reći ću isključivo pred kamerama, pozovite me u "Sceniranje".

foto: Printscreen/Instagram

Da li smatraš da je njihov brak iz koristi, kao što se spekuliše?

- Mislim da ljudi bolje znaju nego ja. Kad ste se venčali, kao bomba je odjeknula vest da si se udala za milionera iz Dubaija, je l' on zaista tako imućan? - Ne znam da li Gago (Dragomir, prim. aut.) zaista ima novca. Čovek nije iz Dubaija, nema milione, koliko ja znam, naš brak nije bio iz koristi.

U kakvom ste sad odnosu?

- Odnos, šta to beše? Mislite, seksualni ili ljudski? Mi se ne odnosimo, mi se zapravo ne podnosimo. Prema meni nema nikakve obaveze. Kad smo bili u braku, ispunjavao je, sad može da popunjava tamo gde treba.

foto: Aleksandar Sokić

Da li je Helena bila jedina poznata žena s kojom je bio?

- Nisam istraživala, bio je dovoljno dobar dok smo mi bili zajedno. Čime se ti baviš, od čega živiš? - Pre svega zdravim životom, svojim detetom i uspešno prodajem garderobu u zemlji i inostranstvu. Na mom Instagramu je kompletan izveštaj mog rada. Ovo je prvi i poslednji put da pričam o bivšem, a o svojim poduhvatima ću vrlo rado.

Kakav je tvoj ljubavni život?

- To nikad niko neće znati. Kad se budem udavala, bićete obavešteni, jer ja ne krijem muža.

foto: Aleksandar Sokić

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

02:20 Kao Kao Bend - Radi Vino