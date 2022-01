OTKRIĆU DOSTA IMENA! Kristijan objavljuje knjigu koja će sve šokirati: RETKI SU BOLESNICI KOJI MISLE DA SU MOJE PRIČE IZMIŠLJENE

Kristijan Golubović bivši zadrugar, otkrio je kako je napisao svoju knjigu i da je sve iz nje istina koliko god kritika dobila.

- Moj hobi je pisanje, poezija, izreka, svašta sam pisao u životu. Imao sam dosta vremena za tako nešto, a imam i talenat. Družio sam se sa dosta ljudi u detinjstvu sa mnogo velikim ljudima na tom polju. Tako da sam došao na ideju da zabeležim svaki segment početka, koji govori kako sam ja skrenuo na onaj put koji će mi dati etiketu kriminalac ili žestok momak. Godine 1989. je knjiga završena, a 2000. uknjižena. Čekao sam jer sam pratio turbulencije, prevrate političke i kriminalne na ovom području. Onda sam sačekao jedno doba da vidim kako će se razrešiti jedan sukob, pa drugi, pa treći, pa peti. U mnogima sam bio neki akter, svedok, drug sa onim ili ovim, pa sam iz prve ruke znao svaki vetar odakle duva - rekao je Kristijan za jutarnji program Kurir televizije.

Kristijan se potom osvrnuo na ljude koji govore za njega da su priče lažne i naveo da su njima životi dosadni i stereotipni pa ne razumeju.

foto: Printscreem/Dobro jutro Srbijo

- Najviše sam se drznuo da pričam o nekome, nešto što drugi misle da je završena priča i onda sam napravio iz svog nekog talenta za tu rečtivost i elokvenciju sam napravio metaforički onako baš lep jedan sklop priča. Sve priče su istinite. Retki su bolesnici koji pomisle da priče koje pominju takve stvari, ljude ponaosob izmišljene, a drugo nisam ja Hans Kristijan Andersen, ja sam Kristijan Golubović. Ti zlonamernici oni tako nazovu neke gluposti, ja sam već objašnjavao, njihovi životi su toliko dosadni i stereotipni da im svaka priča iz mog života zvuči vau i onda kažu ovaj laže ko Baron Minhauzen. Pa čoveče meni su takve stvari, život me je naterao da budu sasvim normalne. Evo sad ovde da neko baci bombu, ja bih vama odma ukazao pomoć, ne bi se uplašio toga. Šok kod mene traje par sekundi i onda prilagođavanje ide prema automatizaciji - dodao je Kristijan Golubović

Kristijan Golubović naveo je da će se samo manjina prepoznati u njegovoj knjizi jer većina zapravo nije više živa i da je trenutno u pregovorima sa raznim štamparijama.

- Dosta imena ću otkriti. Biće i političara i pevačica. Naravno prepoznaće se samo 2-3 živih od njih 70-75. Zato što ljudi ne mogu ja njima da naudim time što pišem. Smeo sam ja to da objavim i dok su bili živi, mada bi podlegao krivičnoj odgovornosti to je onda cinkaranje. Sada ne mogu nikom da naudim. Ja sam u pregovorima sa mnogim štamparijama, tražim najbolje uslove i da to ide brže - rekao je Kristijan.

