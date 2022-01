VRIŠTALA SAM DOK SAM ŽELJKU IZ USTA VADILA KRV Ceci nisu dali da dođe do UPUCANOG Arkana a onda je izvadila VALTER i dala ga njemu

U subotu, 15. januara, navršava se 22 godine od ubistva Željka Ražnatovića Arkana u Interkontinenatalu, gde je prvi put i sreo buduću suprugu Svetlanu Cecu Ražnatović.

Ljubav između Cece i Arkana desila se na prvi pogled, a sve je počelo kada je pevačica svog budućeg supruga s kojim je uživala samo sedam godina u ljubavi, slučajno videla na naslovnoj strani jednih novina.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gde mu je i ona odmah zapala za oko.

Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine, a ona je tada imala tremu o čemu je pričala gostujući u emisiji "Maksovizija" na TV Pink 1996. godine.

foto: Printscreen/Kurir televizija

- Bila je ljubav na prvi pogled, normalno. Ja sam se njega strašno plašila i nije mi bio simpatičan. Mnogo sam čitala o njemu i mala sam iskrivljenu sliku o njemu. Kada sam trebala da pevam sa Džejem, za Dan garde - rekla je Ceca gostujući na Pinku 1996. godine.

- Ja sam čuo da sam ja ošišao neku Cecu. Znao sam pokojnog Tomu Zdravkovića i Lepu Lukić od tih pevača, a Cecu nisam čuo nikada da peva, niti sam je video uživo. Ona kad je došla, oni su mi je predstavili kao devojku koju sam ja ošišao. Tako smo se upoznali - izjavio je Arkan tada, a onda ga je Ceca prekinula:

Nije bilo tako, bilo je: "Daj da upoznam tu devojku Cecu", umilnim glasićem i dodao je: "Baš mi je milo da upoznam devojku koju šišam godinu dana, a ne poznajem je". Ja sam tu pala u nesvest. Čula sam to za šišanje, to je bilo strašno. Pa su se pitali da li nosim periku - govorila je Ceca 1996. godine u emisiji "Maksovizija".

Svadba decenije!

Ceca i Arkan stali su na ludi kamen 19. februara 1995. godine. U vili u Ljutice Bogdana očitana je molitva za srećan put, a onda se Arkan u koloni od 60 džipova uputio ka Žitorađi kako bi doveo Cecu u svoj dom. Svatovi su u ovo selo stigli oko 9 časova, a na čelu svadbene kolone bio je Arkanov stric Janko, ali i Željkov najstariji sin Mihajlo. Ispred Cecine kuće trubači su svirali čuvenu pesmu "Đurđevdan", dok su najveseliji bili Cecini roditelji, majka Mira i otac Slobodan.

foto: Pritnscreen

Željko je za ovu priliku obukao crnogorsku narodnu nošnju, a Ceca srpsku. Arkan je tek iz šestog puta uspeo da rasturi jabuku, nakon čega je ušao u kuću Veličkovića i poveo Cecu sa sobom, koju je prvo kupio od njene sestre Lidije. Cecina sestra je tada dobila više hiljada maraka, kao i zlatne satove, Akanov prsten s ruke i dijamante.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

Tada su ispoštovani običaji donošenja venčanice, probanje cipele - kada je dever Stojan Novaković, Ceci u cipelu ubacio po jedan dukat. Nakon svih običaja, Ceca se presvukla u venčanicu, a za to vreme je u njenoj devojačkoj sobi bilo jako veselo. Majka Mira je kitila muzikante novčanicama, dok se otac Sloba sa suzama u očima oprostio od ćerke mezimice.

Crkveno venčanje Cece i Arkana održano je u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu. Ceca je na crkvenom venčanju nosila velelepnu belu venčanicu sa dugačkim šlepom, dok je Željko nosio uniformu srpskog oficira sa velikim krstom oko vrata.

foto: Printskrin

Onda je usledilo bacanje bidermajera, koji je uhvatila Cecina sestra Lidija. Svadbu Cece i Arkana tada je pratilo preko 150 akreditovanih novinara i fotoreportera, dok su se snimci sa svadbe decenije našli na 560 televizijskih stanica širom sveta.

U decembru 1996. rodio se Veljko Ražnatović, a 1998. Anastasija.

15. januar 2000. godine pre 22 godinu u beogradskom hotelu "Interkontinental", gde su se i venčali, Željko Ražnatović Arkan je ubijen. Sve se desilo posle 17 časova, a u neposrednoj blizini bila je i Ceca.

U spisima se navodi da je kobnog dana Arkan sedeo u separeu, dok su pored sedeli njegovi prijatelji Milenko Mandić Manda (44) i Dragan Garić (47). Oko 17 časova Dobrosav Gavrić ušao je u hol hotela, a potom zapucao.

Ceca je dva meseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

"Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža u kojem je Željko sedeo s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" - rekla je Ceca na sudu 2000. godine.

- U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv - rekla je Ceca.

foto: Shutterstock

