KRENULA TRKA ZA EVROVIZIJU: Lukas, Goca Tržan, Sofra i Ana Stanić hoće u TORINO! Evo ko je još na spisku takmičara! Biće NAPETO!

Trka za učešće za Pesmu Evrovizije zvanično je počela! Nakon rekordnog broja kompozicija koje su prijavljene ove godine, Radio-televizija Srbije odabrala je čak 36, koje će učestvovati u nacionalnom izboru. Među njima, pored onih manje afirmisanih, posle dužeg perioda, učestvuje i veliki broj poznatih izvođača, poput Ace Lukasa, Goce Tržan, Ane Stanije, Ace Sofronijevića, Sare Jo, Angeline, Dušana Svilara...

Konkurs za srpskog predstavnika za Pesmu Evrovizije 2022. završen je 1. decembra, a sada je i zvanično odlučeno ko je ušao u "uži krug". Srbija će novog predstavnika i pesmu za Torino birati na festivalu "Pesma za Evroviziju 22", kroz dva polufinala, 3. i 4. marta i finale 5. marta!

Komisija, koju su činili muzički urednici RTS-a, preslušala je sve pristigle numere, kojih je bilo više od 150, i za učešće na festivalu odabrala 36 izvođača.

Lukas je odavno najavio da je siguran u pobedu, te da će on predstavljati našu zemlju na prestižnom muzičkom takmičenju, te da jedini ima potencijala za to. Sa pesmom "Oskar" Lukas najavljuje nešto do sad neviđeno na našim prostorima, tvrdeći da je numera, kao i nastup koji uveliko planira, nešto spektakularno.

I Goca Tržan je spremna da izvede numeru "Fitilj", a i ona se nada dobrom plasmanu. Sve popularnija Angelina nastupiće sa hitom "Origami", a od poznatih imena tu su i Dušan Svilar s pesmom "Samo ne reci da voliš", Bane Lalić i MVP, koji će izvesti "Tu gde je ljubav tu ne postoji mrak", Ana Stanić s "Put bez povratka", orkestar Aleksandra Sofronijevića s pesmom "Anđele moj", kao i Sara Jo.

Njoj je pesmu "Muškarčina" ("Zabranjeno voće") radio poznati reper Slobodan Veljković Cobi, zbog čega mnogi tipuju da će ona biti favorit.

Pored njih, za učešće na prestižnom takmičenju boriće se i Zorja Pajić, grupa "Naiva", ali i "Biber" kojima je tekst radio Momčilo Bajagić Bajaga.

Mariji Mirković je pesmu "PoŽuri, požuri" tekst pisala Alka Vuica, a interesantno je da je Angelina učestvovala u pisanju teksta za još jednog učesnika, u pitanju je Vasco.

Na listi njih 36 našli su se i "Gift", Boris Subotić, Marko Nikolić, Ivana Vladović i Jovana Stanimirović, Marija Mikić, Julija, VIS Limunada, Igor Simić, Sanja Bogosavljević, Srdan Lazić, Julijana Vincan, Jelena Pajić, Bojana Mašković, Zoe kida (Ana Radonjić), Mia, Zejna Murkić, Gramafondžije, Stefan Zdravković (Princ od Vranje), Lift, Konstrakta, Ivona Pantelić, Rocher Etno Band, Euterpa.

