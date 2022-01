SVAKE GODINE ŽELJA MI JE BEBA! Maca priznao da bi da menja pelene u 2022, evo šta kaže o svojoj ŽENI!

Glumac Dragan Marinković Maca ističe da mu je najveća želja da tokom 2022. godine menja pelene bebi koju bi voleo da dobije sa suprugom Jovanom Milić.

On je istakao da njegova supruga želi da se ostvari kao majka, kao i da je sjajna sa decom.

foto: Damir Dervišagić

- Svake godine mi je želja beba. Deca su mi odrasla i voleo bih da ljuljam bebu. Jovana želi da se ostvari kao majka, sjajna je sa decom i oni je vole. Ko zna zašto su dobre te neke ružne stvari koje su se izdešavale. Biće kako će biti, ali voleo bih svakako da menjam pelene i to odmah u 2022. godini. Nikada nije dovoljno dece - ističe Maca, čija supruga je izgubila trojke u ranim nedeljama trudnoće što ih je potpuno slomilo ali nisu odustali od potomstva.

On priznaje da mu je ova godina bila teška i zbog korone koja mu je otežala finansijsku situaciju.

foto: Damir Dervišagić

- Korona mi je nanela veliku materijalnu štetu. Preživeo sam. Ne kukam, niko mi neće reći: "Evo ti 100 evra". Uskoro idem za Sarajevo i Zagreb, snimam dve serije koje su odličan projekat. Između toga radim predstave... Bože zdravlja, na jesen bih to prezentovao i premijerno izveo. Imam predstave po celoj bivšoj Jugoslaviji. Slovenija i Hrvatska moraju da imaju brze antigenske testove, tako da to sve funkcioniše. Prolazim odlično na predstavama i to je najbitnije. Ne mogu da utičem na bilo šta što se tiče toga, moram da radim i to je to što se mene tiče - poručuje glumac kojeg sve češće viđamo kako vodi rijaliti "Zadruga".

- Ceo region bruji o "Zadruzi". Ne znam šta da kažem. Imaju intimne odnose na svakom ćošku. Udaraju se, tuku. Daj Bože da se sve dobro završi. Miljana je mogla Zoli oko iskopati, to su stvari koje ne treba gledati površno. Svi to gledaju kao šalu, ali može da se završi jako loše. U taj projekat su uključeni ozbiljni psiholozi i sociolozi. Ništa nas ne sme iznenaditi. Mnogo ljudi živi baš kao ti zadrugari. Porodica je degradirana i to je činjenica - zaključuje Dragan.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic