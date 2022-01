ĆUTALA SAM DA BIH SAČUVALA SVOJE ZUBE, NOS, VILICU: Pevačica javno pričala kakvu agoniju je prošla s mužem, a ovako je on reagovao

Pevačica Marina Perazić bila je velika zvezda osamdesetih godina, a njena veza sa Ivanom Firčijem bila je predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života.

Iako imaju dve odrasle ćerke, oni posle rastanka nisu prestali da govore ružne stvari jedno o drugom. On pričama da je ona sponzoruša kojoj nikada nije bilo dovoljno novca i da mu je otela decu, a ona da ju je fizički maltretrirao i kući doveo drugu ženu.

foto: Printscreen/Magazin IN

- Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim. Shvatila sam da ne vredi sa njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prek po prirodi. Želeo je da me provocira. Ćutala sam zarad mira u kući, kako bih sačuvala svoje lepe zube, nos, vilicu... Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali ih je bilo - rekla je ona svojevremeno, dok se on branio:

- Svaki put kada joj zatreba publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo prijatno, sve što se dešavalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava - rekao je Ivan i ispričao svoj u stranu priče kako su se rastali.

- Jednog dana sam se vratio i zatekao prazan stan, jer je decu odvela bez najave, što me je šokiralo i pogodilo - ispričao je Firči jednom prilikom.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic