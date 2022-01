PODIGLA ME PRED 30 LJUDI I REKLA DA NEĆU USPETI! PLAKALA SAM KAO KIŠA: Jovana otkrila kako ju je ličnost sa javne scene PONIŽAVALA

Voditeljka Jovana Jeremić iskoristila je priliku da pred milionskim auditorijumom otkrije šta je doživela na svojoj koži u periodu adolescencije.

Ona je priznala da joj je jedna javna ličnost "lomila krila" dok je bila u usponu.

- Nisam vodila računa kako izgledam, bila sam deblja, imala bubuljice, ali sećam se jedne scene. Jedna javna lučnost je bila u pitanju, na jednom mestu gde je bilo preko 30 ljudi, je mene podigla i rekla da ja nikada neću uspeti u ovom poslu, voditeljstvu, da nikad neću napraviti karijeru, da sa takvim izgledom i kilogramima neću uspeti. Isponižavala me najstrašnije pred tridesetoro mojih vršnjaka. Izašla sam sa tog časa i plakala sam kao kiša. Sećam se da je prošla gradska čistoća. U tim momentima sam pomislila samo jedno, ovo je vreme kada treba da se uči i stiče znanje. Što se lepote tiče znam kada treba da budem lepa, a sada treba da budem pametna, da imam to znanje i da niko ne može da me poljulja. Ublažila sam sve te ružne stvari koje sam o sebi čula, zato sam napravila temu da deca shvate da moraju da uče i ulažu u sebe, da nije momenat da bude ''riba''. Ako imaš seksipila u sebi, on će da ispliva pre ili kasnije - priča Jovana Jeremić u "Novom jutru".

Snežana Dakić je obrazložila zbog čega su mladi, ali i ljudi u zrelim godinama sve češće nesrećni i depresivni.

- Problem je upoređivanje, jer je to izvor velike nesreće. Ako ti sebe neprekidno porediš sa nemogućim idealima, naći ćeš sebi milion zamerki. Javlje se i sindrom straha od propuštanja, jer iz minuta u minut na društvenim mrežama gledate gde je ko. U prilici si da vidiš kako drugi ljudi žive, i neprekidno ulaziš u iluziju da nešto propuštaš. Društvene mreže melju, i dokazano je da ako puno sati dnevno provodiš, izaziva anksioznost, depresiju i kod zrelih ljudi čak - priča Snežana Dakić.

