TENIS ĆE SE IGRATI BEZ LJUDI! SAMO ZA TEBE, UVEK UZ TEBE: Poznati poslali najveću podršku Novaku Đokoviću, ovo su njihove poruke!

Nakon 11 dana pravne borbe, Novak Đoković je bez prilike da brani trofej na Otvorenom prvenstvu Australije, napustio Melburn.

Prvi reket sveta je deportovan iz zemlje nakon što je sud odbio njegovu žalbu na drugo ukidanje vize od strane imigracionog ministra Aleksa Hoka.

Novaku Đokoviću u njegovoj borbi i zbog svega onoga što je preživeo u Australiji podršku su uputile i mnoge domaće javne ličnosti.

- Raduj se! Radujmo se! Bitna stvar koju sam naučio od jednog mudrog čoveka: "Kada nije po tvojoj volji, tada treba najviše da se raduješ, zahvaljuješ, tu se zadobija blagodat Božija. Raduj se, jer nije po tvojoj volji, time svoju volju prepuštaš Božijoj. I ma koliko bilo to teško, moramo pokušavati i truditi se da to dostignemo, jer ništa nije bez dopuštenja Njegovog! A kada to uspemo, na sledećem koraku nas čeka velika nagrada... Verujte, radi - napisao je Nikola Rokvić na svom Instagram profilu.

Glumac Ivan Bosiljčić podelio je emotivni video Novaka Đokovića kako grli svoju ćerkicu Taru nakon pobede na terenu, te napisao:

- Stojimo uz Novaka.

Fudbaler Vujadin Savić okačio je fotku na kojoj se grli sa Đokovićem:

- Samo za tebe, uvek uz tebe. Tražim je na karti, nema je Australije - napisao je Vujadin uz objavu.

Glumica Nataša Ninković okačila je Noletovu sliku i samo stavila srce, dok je Dragan Brajović Braja poručio da će se igrati tenis i dalje, samo bez ljudi.

- Igraće se tenis i dalje, samo bez ljudi. Igraće ga miševi i hijene - poručio je on.

