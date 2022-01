BILA U VEZI SA ZEMUNCEM! Čuvena striptizeta progovorila o Šilerovoj: Dolazili su POLITIČARI i PEVAČI, sve bilo PIJANO I DROGIRANO

Branka Blek Rouz gostovala je u popularnoj emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je govorila o nepoznatim detaljima iz svog života.

Legendarna striptizeta otkrila je i da je tokom dvehiljaditih imala aferu sa jedim od članova Zemunskog klana i da je zbog toga bila na saslušanju prilikom akcije "Sablja".

foto: Kurir televizija

- Pozvali su me telefonom povodom hapšenja zemunskog klana. Otišla sam na informativni razgovor, držali su me tamo četiri i po sata ni krivu ni dužnu. Samo zato što sam bila u vezi sa jednim od članova klana. Pričala sam sve, otpočetka. Kada smo se upoznali, gde smo se upoznali... Ali nisam mnogo znala, jer je on mene mnogo voleo i čuvao. Ništa nisam videla. Zato sam im rekla da pitaju druge poznate ličnosti i političare koji su se družili s njima, a ne mene - počinje Branka u Sceniranju na Kurir televiziji i otkriva da je bila u Šilerovoj.

Bila je prisutna i kada je Milorad Ulemek Legija kristio svoju decu.

- Bila sam tamo kada je Legija krstio decu. Ručak je bio u hotelu "Jugoslavija", a žurka se uveče nastavila u Šilerovoj. Bili su svi političari, Zoran Živković, Čeda Jovanović, DS, koji je tada bio na vlasti. Ja sam bila tu u svojstvu devojke, čak sam povela i dve igračice, pa su igrale sa Džejom. Bila je tu i Ceca Ražnatović - ispričala je Branka.

foto: Kurir televizija

Iako je želela da ostane na žurki, ubrzo je morala da ode jer je te večeri imala nastup.

- Htela sam da ostanem, ali nisam mogla. Moj dečko mi je rekao da ostanem još malo, pa će me on odvesti na nastup, a posle će da vrati moje igračice. Posle su mi one prepričavale kako su tamo svi bili pijani i drogirani. Svi gosti. Džej je skočio u bazen, počeo da se davi, pa su ga vadili iz bazena... Ja to nisam videla, ali one su mi rekle da tamo nema nikoga normalnog - otkrila je ona.

Ipak, kaže da lično ona nikada nije probala drogu, te da je branila da je konzumiraju i njeni radnici.

Kurir.rs

Bonus video:

03:45 Branka Blek Rouz behind the scenes