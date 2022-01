NUDILI SU MI DA BUDEM MADAM! Branka u programu uživo pročitala PORUKU SA SRAMNIM ZAHTEVOM, progovorila i o PROSTITUCIJI!

Branka Blek Rouz gostovala je u popularnoj emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Čuvena striptizeta govorila je o svom životu i karijeri, a dotakla se i teme prostitucije.

foto: Kurir televizija

Kako kaže, mnogo puta dobijala je ponude, a neretko se događa da joj i sada stigne poruka na društvenim mrežama sa sramnom ponudom.

- Nismo ni stigli do cifre, jer kada mi ponude ja samo pitam kako ne može za džabe da nađe seks. Bilo je ono da mi kažu da bi mi platili koliko god. I dan danas mi pišu na društvenim mrežama da ako imam profil na mreži sa eksplicitnim sadržajem i o dalje me pitaju da li naplaćujem usluge. Evo, mogu da uđem da pokažem. Evo, pitao me je ako ja nemam da li imam da mu preporučim da on bude sa devojkom - kaže Branka Blek Rouz u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Ona je dodala da uvek odsečno odgovori da se ne bavi ni podvođenjem, ni prostitucijom.

- Ja sam mu rekla da ja nemam takve poznanice i da sam protiv toga. Retko ko i pita, svi su upućeni. Neko pita i dobije odgovor. Nudili su mi svašta. Imala sam situacije gde su dolazili u klub i svašta tražili. Ja sam davala otkaze čim sam posumnjala da može tu nešto da bude - kaže čuvena striptizeta i dodaje:

- Tu i jedna greška može skupo da košta. Muke moje sa igračicama niko ne zna. Bila sam kao detektiv u sopstvenom klubu. Možda je nekome striptiz povezan sa prostitucijom, meni nije. Ja sam to od početka gledala kao šou i kao umetnost - kaže Branka.

Kurir.rs