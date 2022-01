PRVOG MUŽA SAM PREVARILA, DRUGI ME OSTAVIO TRUDNU! Potresna ispovest Branke Blek Rouz: Izdaju sam prebolela, PRELJUBA ME UNIŠTILA

Branka Blek Rouz udala se jako mlada, prvi put sa 17 godina, iz kog braka ima sina Vladimira, a drugi put živela je vanbračno sa muškarcem sa kojim je dobila sina Aleksandra.

foto: Kurir televizija

- Prvog muža sam prevarila i nisam mogla da se nosim sa tim. Udala sam se sa 17 godina, on mi je prvi muškarac i počinjem ja da radim. I sa koleginicama sa počela da zapažam lica. Ja sam prekidala svoje veze kada mi se svidi drugi muškarac i desi mi se preljuba, koja me je uništila i ja sam shvatila da ja nisam prevarila njega, već sebe. Mi smo imali dete tada i mi smo se razveli. Sada smo dobri prijatelji - otkrila je Branka u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Sa drugom ljubavi dobila je sina Aleksandra, ali se ta veza raspala.

foto: Kurir televizija

- Drugi je prevario mene. Nije bilo teško saznati, on je takav čovek i dan danas je švaler. U to vreme sam to doživela teško, tada sam bila trudna sa svojim drugim sinom. Uglavnom to sam prebolela tako što je sva ljubav preneta na dete. Ja sam i sa njim u dobrim odnosima, on i dan danas kada se napije zove mene. On ima decu sa tri žene, uglavnom on voli žene i takav mu je život - otkrila je Branka, koja ne krije da je i danas u odličnim odnosima sa svojim bivšim muževima.

Kurir.rs

