VERNICA SAM OD 6. GODINE, PRAVILA SAM KRST OD OLOVA: Jovana Tipšin otkrila PRIVATNE detalje života, zna da je Bog čuva!

Folk pevačica Jovana Tipšin jedna je od najskromnijih ličnosti javne scene Srbije.

Njenu karijeru obeležili su hitovi, a njen privatni život interesantan je medijima jer je sve više okrenuta veri i Bogu, a pevačica kaže da je takva od malih nogu.

- Oduvek sam bila vernica, od svoje šeste godine. Sećam se da sam igrala lastiš pa sam prekidala igru i izdvajala se da bih pravila krst od olova - priseća se Jovana, i dodaje:

- Znam da me Bog čuva odmalena, a tako su me i roditelji vaspitali da verujem, da budem poštena, kao i to da lepa reč i gvozdena vrata otvara.

foto: Dragan Kadić

Jovana ipak priznaje da njen rečnik nije baš uvek onakav kakav bi trebalo da bude pa postoje situacije u kojima želi da prestane da psuje.

- Znam da ne bi trebalo da psujem, ali za volanom i te kako umem da se iznerviram pa da mi izleti poneka ružna reč. Kažu da inteligentni ljudi psuju, a ja ne volim baš to, jer to mi para uši - iskrena je pevačica.

Tipšin naglašava da je okrenuta pravoslavlju na pravi način i da poštuje sve praznike i tradiciju njihovih obeležavanja.

- Često se ispovedam kod svog duhovnika, posećujem razne manastire. Pridržavam se svakog posta od svoje 18 godine. Ipak, ja ne volim puno da pričam o tome, jer to je nešto lično, Bog, ja i ništa drugo - završava Jovana.

foto: YT Printscreen

Kurir.rs/Alo