UPOZNALA DEČKA KAD JE KUPOVALA SVOJ STAN: Vanja Mijatović otkrila detalje privatnog života, a jedna pevačica biće joj KUMA!

Pevačica Vanja Mijatović iznela je detalje svog privatnog života, pa otkrila da će joj koleginica Aleksandra Mladenović biti kuma.

Aleksandra će Vanji krstiti dete kada se bude porodila, kaže pevačica u Premijeri.

- Živa istina! Ovim putem pozdravljam moju lepu kumu. Pitala sam je da bude kuma meni i Aleksandru, kad se budem porodila, da krsti dete. Mi je obožavamo, ona je luda, smejemo se, i istina je. Udaće se i ona, što ne bi, ona je mlađa od mene podosta, nema gde da žuri, sve se to namesti. Tako sam i ja pitala kad sam bila mlađa, kako ću, šta ću, da li ću naći tog pravog u životu, ali našla sam ga, bio je 30 kilolemtara udaljen od mene čitav život, a sada nikad bliži - iskrena je pevačica, pa otkriva kako se upoznala sa svojim izabranikom:

foto: Printscreen/Premijera

- Mi smo se našli tako što sam ja kupila svoj stan, a on radi sve to vezano za stanove, tako da sam ja njega i njegovu firmu unajmila da mi sredi sve to, čak sam dobila i popust kod njega! Nisam to ni znala, tek kasnije mi je to priznao da mi je dao popust i da je odugovlačio te radove zbog mene, da bi me što više viđao, ali stvarno smo se brzo sve dogovorili i sve je išlo kako treba, i tako smo se upoznali. Družili smo se, gledali zajedno stvari za stan... Ne ljutim se, naravno, što mi je naplatio sve to, nikad ne bih to dozvolila, jer mi tad nismo ni bili u vezi, ali i da jesmo, besmisleno bi bilo. Sad mi poklanja, sad je druga priča, zajedno smo. I tad je poklanjao neke sitnice, ali to mi je tek kasnije ispričao - smeška se Mijatovićeva.

foto: Printscreen/Premijera

Za kraj, ona je otkrila i oko čega se najčešće svađaju.

- Jao, evo sad me pitaš, ne znam, ne mogu da se setim konkretnih stvari. Uvek su neke gluposti u pitanju. Ranije sam mu gledala u telefon, priznajem, ali on nema ništa protiv. Dok je spavao, ja uzmem i listam, on se probudi, a ja poskočim onako, prepadam se. Normalno da me je video, ali iskulirao je, pravi se kao da nije video, ali mi je posle rekao: "Slobodno možeš da gledaš i kad sam budan". Sada nemam ni potrebe za tim, imamo poverenja jedno u drugo - zaključuje Vanja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen Mondo

Kurir.rs/K.Đ.

