PRIČAJU DA SU RASKINULI, A VIĐENI U GRADU ZAJEDNO: Baka Prase i Anja Bla obmanjuju javnost!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, po svaku cenu želi da bude u centru pažnje, a poslednja stvar u nizu koju je uradio kako bi se o njemu pričalo jeste inscenirani raskid sa Anjom Bla! Jutjuber i influenserka iz Bosne viđeni su pre nekoliko dana zajedno u srpskoj prestonici, u jednom restoranu, saznaje Kurir.

foto: Printscreen/Jutjub/Baka Prase

Očigledno je da je Baka izgubio na popularnosti u poslednje vreme, a zbog negativnog marketinga je ostao i bez određenog broja pratilaca.

Raskid kao biznis

Kako mu biznis s Jutjubom i sponzorima ne bi stao i smanjio zaradu, Ilić je smislio novu ideju - da obmane javnost i izmisli raskid sa Anjom Bla, s kojom je oko godinu dana u vezi. Jutjuber je o ovom navodnom rastanku odmah obavestio javnost, što je zaintrigiralo njegove pratioce i fanove, koji su mu poverovali i odmah pružili podršku.

foto: Printscreen/Youtube

- Anja i ja smo raskinuli... Nije nikakav prenk, samo eto... Jednostavno smo došli do tačke gde se više nismo slagali najbolje i naša veza je naletela na zid. I dalje se volimo i oboma nam je mnogo teško, ali to je život. Odlazak u Amsterdam nam je bio oproštajni put - napisao je on.

Mnogi su odmah posumnjali u njegovu iskrenost, s obzirom na to da mu nije prvi put da na sličan način želi da privuče pažnju, o čemu se spekulisalo na društvenim mrežama. Nizali su se komentari da će sada otići u medijsku ilegalu, da će kroz nekoliko dana objaviti video u kom govori o tome koliko mu je teško, čime će se vratiti na velika vrata, te da će onda posle nekoliko nedelja objaviti i da su se pomirili.

Auto ih odao

U prilog sumnjama da je sve laž govori i informacija da je Ilić pre nekoliko dana viđen u Beogradu u jednom prestoničkom restoranu, i to u društvu Anje. Njih dvoje su ručali zajedno, razgovarali i smejali se sve vreme, a po rečima našeg izvora koji se zatekao u lokalu, bili su jako bliski. Posle sat vremena provedenih u restoranu, Anja i Baka su se pokupili i njegovim automobilom odvezli u pravcu zgrade u kojoj on živi u centru grada.

foto: Printskrin/Instagram

Interesantno je i da je Anja, koja je trenutno navodno u Bosni, prethodnih dana postavljala na Instagram stori slike i snimke dok se vozi u luksuznim kolima sličnim ili istim kao ona koja vozi Baka.

- Samo budala može da poveruje da su raskinuli Baka Prase i Anja, a ona svaki dan stavlja stori kako se vozi u G klasi - jedan je od komentara na Tviteru.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s jutjuberom, ali se on nije javljao na broj poznat redakciji.

foto: Printskrin/Jutjub

Kurir.rs

Bonus video:

00:08 NEMA ŠMINKE, NEMA FILTERA: Baka Prase krišom snimao devojku NESPREMNU, ovako izgleda u PRIRODNOM izdanju! (VIDEO)