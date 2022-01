FUDBALER VARA DEVOJKU SA MARINOM VISKOVIĆ! Reprezentativac Nemanja Radonjić kao Sulejman, sa pevačicom varao i Sofiju Šašić

Nemanja Radonjić, po svemu sudeći, voli da sedi na dve stolice. Jer, reprezentativac Srbije, kako saznaje Kurir, vara svoje devojke. Ali sa istom ženom - Marinom Visković.

Kako nam otkriva naš izvor, fudbaler je počeo da se viđa sa pevačicom dok je bio u vezi sa Sofijom Šašić, ćerkom Sonje Vuksanović i Željka Šašića, i svoj odnos s njom još uvek nije završio. Iako ima drugu devojku, manekenku Isidoru Kadijević, on se i dalje sastaje s Marinom kad god je u prilici.

foto: Instagram

Inače, Sofija je svoju vezu s Radonjićem raskinula kad mu je našla prepisku s Viskovićevom, kojoj je fudbaler dao angažman u svom kafiću u Beogradu, u kom i sada, uglavnom petkom, nastupa. Detalje ove afere ispričao je izvor blizak glavnim akterima priče.

foto: Kurir

- Sofija i Nemanja su bili u stabilnoj vezi i svoju ljubav su javno pokazivali sve do trenutka kad ga je ona uhvatila da se dopisuje sa Marinom. Izbio je kuršluš, on je pokušao da se opravda, ali Sofija takve stvari ne toleriše i dobio je šut-kartu. Zapravo, imali su oni već neke čarke, i to je samo bio jedan od razloga da raskinu emotivnu vezu. Neko vreme nisu razgovarali, ali su ubrzo izgladili odnos i sada su dobri prijatelji. On je u međuvremenu ušao u vezu sa manekenkom Isidorom, koja je radila za Sofiju, a i dalje se s vremena na vreme viđa s Viskovićevom. Tajno se sastaju jer oboje imaju partnere. Inače, Isidora je kod njega u Portugalu kad god nema neku modnu kampanju. Ona trenutno važi za jednu od najlepših srpskih manekenki i zovu je srpska Kendal Džener zbog sličnosti sa svetskim top-modelom - kaže naš sagovornik i dodaje da je Marina skupo platila kada je njen bivši dečko otkrio s kim ima tajnu aferu.

foto: Printscreen/Instagram

- Marina je tada bila u vezi s biznismenom koji joj je poklonio džip od skoro 50.000 evra, koji joj je oduzeo kada su do njega došla saznanja da ona ima tajnu kombinaciju sa fudbalerom. U gradu se sve zna i takve stvari ne mogu da se sakriju. Posle njega, smuvala se sa funkcionerom, kog je estradni menadžer Saša Mirković pomenuo gostujući u vašoj emisiji "Sceniranje" i nazvao ga lažnim generalom - završava naš izvor.

foto: Starsport©

Ovim povodom najpre smo pozvali Viskovićevu, ali ona nije odgovarala na naše pozive. S druge strane, Radonjić i Šašićeva bili su nedostupni za komentar.

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

03:12 Top 10 estetskih transformacija na domaćoj sceni!