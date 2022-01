NE VIDIM NIKOGA OSIM STEFANA: Misica jedva čeka da joj se vrati Karić, a evo šta radi za to vreme! Potpuno se predala OVOME!

Bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević dečka Stefana Karića upoznala je u Zadruzi, gde on trenutno boravi.

Jovana je sada na Red televiziji otkrila koga od muškaraca podržava, a da nije njen dečko.

- Što se tiče muškaraca, zanima me Marko Đedović sa svojim komentarima i ostali slabo... Malo njih je ostalo pri realnom razmišljanju. Svi su se malo pogubili, nemam favorita, ne vidim nikoga osim Stefana - rekla je Jovana, pa dodala:

- Posao je nešto što me pokreće, priča sa ljudima da sakupljam nove kontakte i da se interesujem za druge sfere, a da to nije on. Planiram da krenem da treniram, to kažem svakog prvog januara, to ću eto u bliskoj budućnosti ostvariti. Idem svakodnevno do moje porodice, do bake i deke, tu su mi prijatelji... Nekako sam u toploj porodičnoj atmosferi, već je pola prošlo.

