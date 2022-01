ISPOVEST MLADENA MIJATOVIĆA O LJUBAVI SA DEOM I NJENOJ NESREĆI: Divim joj se što je preživela! A evo šta kaže o VENČANJU

Mladen Mijatović progovorio je o petogodišnjoj vezi sa koleginicom Deom Đurđević.

Zaljubljeni par prošao je kroz težak period kada je voditeljka pre tri godine doživela tešku saobraćajku u kojoj joj je autobus otkinuo ruku, prenosi Informer.

- U trenu je ostala bez ruke, ali je zahvaljujući lekarima na čelu sa profesorom Markom Bumbaširevićem ta ruka spasena i funkcioniše. Sećam se da mi je tog jutra zazvonio telefon s nepoznatog broja. Bila je to Marija Dimitrijević, žena koja mi je javila da se Dei dogodila saobraćajna nezgoda i da se nalazi pored nje. Dala joj je telefon, a Dea mi je rekla: "Udario me je autobus, dobro sam. Molim te, dođi." Nakon toga me je pozvala i koleginica Maša sa Pinka koja mi je otprilike isto to rekla. Obukao sam se i otišao da vidim šta se događa. Pre izlaska iz kuće sam prokomentarisao da će to biti još jedan težak dan. Međutim, bio je to tek početak jednog teškog perioda, tek nas je čekalo mnogo neprospavanih noći, nedelja i meseci - počinje svoju ispovest Mijatović i dodaje da je Dea bila u toliko lošem stanju da je ni lekari nisu prepoznali:

foto: Nemanja Nikolić

- Nju su odvezli u bolnicu pre nego što sam stigao na lice mesta, ali sam posle sve vreme bio uz nju. Od Hitne pomoći do ljudi na VMA, niko nije znao da je reč o javnoj ličnosti. Lekari je nisu prepoznali. Bila je bez ruke, sva krvava, sa velikim brojem povreda unutrašnjih organa, oštećenjima srca i pluća... Karlica joj je bila slomljena na nekoliko mesta. Nije bila problem samo ruka, koja se najviše potencira. Lekari koji su brinuli o njoj rekli su da su njene povrede bile tipične ratne. Samo jedna njena povreda bila je dovoljna da umre, a ona ih je imala četiri-pet! Svaka joj čast što je preživela, divim joj se. Zdravstveni sistem u Srbiji odneo je još jednu pobedu uz, naravno, veliku mentalnu snagu koju je sama Dea posedovala.

foto: Printscreen/Instagram

Posle svega što su zajedno preživeli, Dea i Mladen danas uživaju u ljubavi, ali i dalje ne planiraju da se venčaju.

- Uh, dođosmo do najtežeg pitanja. Ne opterećujem se venčanjem, vreme će pokazati da li će nešto da se dogodi ili neće. Sve ono što se desilo Dei pokazuje da čoveku u sekundi može da se promeni ceo život. Zato svakog dana živim punim plućima i trudim se da ga iskoristim na najbolji mogući način, a šta bude, biće. Ništa ne planiram unapred. Važno je da sam Deu osvojio i da smo zajedno. Trudio sam se da pridobijem njenu pažnju, a to sam uspeo zahvaljujući svom životnom motu. Za sve moraš mnogo da se potrudiš i oznojiš da bi ostvario cilj, tako sam i ja osvojio njeno srce pre nešto više od pet godina. Od tada smo zajedno - kaže naš sagovornik.

foto: Printscreen Novo jutro

Kurir.rs/Hit