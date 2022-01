DOBRA SAM U S*KSU! BEKVALČEVA NAPRAVILA POMETNJU NA MREŽAMA! Iznenadila fanove, a svi se pitaju JEDNO!

Pevačica Nataša Bekvalac često se šali na svoj račun kada je ljubavni život u pitanju, s obzirom da iza sebe ima tri propala braka.

Nakon nekoliko ljubavnih brodoloma, ona sada uživa u mirnoj luci sa ćerkama i prijateljima, te se posvetila i svojoj karijeri.

Novosadska barbika je sada novom objavom napravila pometnju na društvenoj mreži Instagram.

foto: Zorana Jevtić

Naime, Bekvalčeva već mesecima najavljuje novi studijski album, a uskoro će objaviti prvi singl ''Tajne'', čiji tekst je izazvao oduševljenje i lavinu komentara na društvenim mrežama.

Ponekad poželim da uđeš mi u glavu Malo da upoznaš moju drugu stranu Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u Kažeš dobra sam u kući Kažeš dobra sam u sek*u, ali ne znaš moje tajne mračne su i sjajne - napisala je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, sin preminule Marine Tucaković, Milan Laća Radulović nedavno je u Novom jutru ispričao da je jedna od Marininih poslednjih pesama bila upravo za Natašu, te su mnogi pomislili da je to upravo ova numera.

- Kako se meri poslednja pesma? Da li je to poslednja objavljena ili poslednja prodata, ili poslednja u njenoj svesci zapisana? Po mom osećaju je poslednja je ta koja će biti u zbirci. To je pesma za Natašu Bekvalac "Izlečena". To je simbolično, da tako ispadne na kraju. Nisam se čuo sa Natašom. To je jedan od mojih omiljenih maminih tekstova - rekao je on.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

