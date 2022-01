NE DA BOG NA SVOG! Jovana Jeremić otkrila šta joj se desilo na BOGOJAVLJENJE kada je zamislila želju! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić je sa pratiocima na društvenim mrežama podelila interesantnu situaciju koja joj se dogodila.

Naime, Jovana je, kao i mnogi pravoslavni hrišćani povodom Bogojavljenja, sinoć u ponoć zamislila želju, koja se, prema verovanju, ostvaruje, a onda je usledilo nešto što je protumačila kao znak od Boga.

- Noćas sam pomislila želju, niotkuda, ničim izazvana, proletela je golubica pored mene i pravo u nebo i onda se potvrđuje moja rečenica da sve u životu možeš da kupiš, osim duše. Sa njom moraš da se rodiš. Ne da Bog na svog - napisala je na Instagramu Jeremićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Jovana je jednom prilikom istakla da će napraviti zbirku svojih citata.

- Knjigu još uvek nisam počela da pišem, biće to u nekom narednom periodu. To je zapravo zbirka mojih citata - male koja čini čuda, to će biti Jovanine mudrolije. Dalje, tu će biti citati mojih izjava koje sam ja rekla u intervjuima, po kojima sam ja prepoznatljiva. Izjava zbog kojih su mnogi stavili prst na čelo i rekli: "Ma, bre, ona je u pravu." Takvih je 80 odsto, a onih 20 će da udare kontru. Mislim da živimo u mnogo isfoliranom društvu, lažnim svetovima. Ja sam neko ko voli iskrenost i tako živim. Kada kažete ono što mislite često ste na meti osuda, jer ljudi vole da žive u laži - govorila je nedavno Jovana.

foto: Printscreen/Amidži šou

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:13 JEDNA JE JOVANA! Jeremićka se utegla u LATEKS pantalone, a onda ZAMEŠALA KUKOVIMA, kažu joj da je prava BOMBA!