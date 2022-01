NA SUĐENJU UBICI ŠAULIĆA I KERIĆA NEMA NJEGOVE ŽENE: Mirsadova supruga Ružica BOLESNA! Tražiće REVIZIJU suđenja!

Suđenje ubici Šabana Šaulića i Mirsada Kerića Alsinu Leventu počelo je danas u nemačkom gradu Giterslohu. Turčin se tereti za dvostruko ubistvo iz nehata, a suđenje bi moglo danas da bude okončano, budući da je priznao krivicu.

foto: Printscreen/DW

Porodica Šaulić, udovica Gordana, kao i deca Mihajlo i Sanela, kao i sin poginulog Mirsada Kerića, pristustvuju suđenju koje izaziva ogromno interesovanje u javnosti do te mere da je sud dobio rekordan broj prijava za akreditacije predstavnika nemačkih, ali i medija iz okolnih država.

Dojče vele na srpskom je na Tviteru nalazi se u sudnici i prenosi detalje

Skoro 3 godine nakon tragedije u kojoj su poginuli Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, u njemačkom Güterslohu počelo sudjenje Leventu A. kojeg optužnica tereti za dvostruko ubojstvo iz nehata. Veliki medijski interes u DE, suđenje bi danas moglo biti okončano. Familija ŠŠ je u sudnici. pic.twitter.com/2BbCN3vUir — Srećko Matić (@srecko_matic) January 20, 2022

Ipak, na sudu se nije pojavila Mirsadova supruga Ružica Kerić. Kako saznajemo, ona je bolesna, ali će svakako pomno pratiti šta se sve događalo. - Ružica je bolesna, zato ne prisustvuje suđenju. Jako je nervozna, loše je, ne može da podnese nepravdu, zato se i razbolela - počeo je naš izvor i dodao da ju je i sin zamolio da ne dolazi u takvom stanju.

foto: Privatna Arhiva

- On je najbolje poznaje, zna da bi se samo još više iznervirala i da bi napravila skandal. Pored toga, Ružica taj sud i ne priznaje! To je tek početak suđenja, istraživanja. Svakako, ona želi da ide dalje u reviziju. Istražiće šta je sve sud otkrio, šta su sve i na koji način istražili. Danas glavnu reč imaju javni tužilac i sudija, a kada se to završi, i sama će da ispita šta su sve nadležni saznali. To je njen cilj. Ukoliko bi se danas presudilo, ta presuda bi bila smešna. Upravo zato neće odustati od revizije, kako bi njihove porodice dobile pravdu - otkriva izvor blizak porodici Kerić.

foto: Printscreen Facebook

Podsetimo, prošlo je skoro tri godine od saobraćajne nesreće u kojoj su nedaleko od Bilefelda stradali Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, a Slobodan Stojadinović zadobio teške povrede.

Na sudu u Giterslou u Nemačkoj počinje suđenje Leventu A. za ubistvo iz nehata folk-zvezde Šabana Šaulića i njegovog klavijaturiste Mirsada Kerića. Na licu mesta je @srecko_matic pic.twitter.com/JdeZLhfQM0 — DW Српски/Srpski (@DW_Srpski) January 20, 2022

Osumnjičeni Alsin Levent ušao je u sudnicu sa kapuljačom na glavi, krijući se od medija. Sve vreme u sudnici Alsin je držao knjigu ispred lica, visoko ispred sebe, krijući se. Nije mogao da pogleda u lice porodici, koja je sedela preko puta njega i nemo posmatrala šta se dešava.

foto: Printscreen

