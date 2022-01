ĆERKA TAMARE ĐURIĆ DOBILA POKLON VREDAN 500.000 €! Starleta ne štedi za MEZIMICU, a ovo što joj je poklonila NEMA NIKO!

Starleta Tamara Đurić ne prestaje da obasipa poklonima svoju mezimicu.

Informer.rs došao je do saznanja da Tamara Đurić na svom placu u Malom Mokrom Lugu otvara veliki vrtić i igraonicu za decu. Kako naš izvor tvrdi vrtić će biti javnog tipa, ali celu igraonicu rešila je da pokloni svojoj naslednici.

Tamara je od samog porođaja ćerku obasipala skupocenim poklonima, od skupih krpica, pa do potpuno novog mercedesa, ali ovo je do sada zasigurno najveći i najskuplji

Po rečima izvora, za ovu investiciju starleta je ovojila poreko 500.000 evra, a otvaranje se očekuje krajem marta, a tim povodom se oglasila i Tamara Đurić.

- Ne znam kako ste to uspeli da saznate, ali kad me već pitate da istina je. Postala sam vlasnica jednog placa na toj lokaciji i rešila sam da uložim novac u vrtić ali i u igraonicu za decu. O ciframa nikad nisam govorila to znate i sami, ali da u pitanju je velika svota novca koju sam uložila. S obzirom da imam dete i da imam iskustva sa privatnim biznisom, ovo je bilo više nego logično da uradim. Privatan vrtić za sve mališane, a što se tiče igraonice videćemo, neka za sada ostane tako kako ste čuli, a možda na kraju i ne bude tako - govori Tamara kroz smeh.

