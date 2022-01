MILJANA SAHRANILA ŽIVOG ZOLU, A SAD OVAKO REAGUJE NA POMEN NJEGOVOG IMENA! Kulićeva iskreno o bivšem, a ni Dalilu nije štedela!

Miljana Kulić je komentarisala aktuelna dešavanja iz rijaliti programa Zadruga 5.

Kulićeva je šokirana što je Dejan Dragojević sebi zabio glavu čašom, ali za ceo incident krivi Dalilu.

- Uh koliko sam se uznemirila kada sam gledala ovaj snima. Ovo apsolutno prevazilazi sve granice, ovo više nije rijaliti. Sve je postalo horor film. Žao mi je Dejana! Vidi se da je emocijalno nestabilan, da Dalila manipuliše njime. Kada je on nasmejan, Dalila krene da plače da bi Dejan krenuo za njom. Ona je dno dna! Ja ne znam kojim imenom bih nazvala tu ženu, za mene on nije žena, za mene je ona jedna oštrokondža, ološ, rekla je Miljana u emisiji "Zadrugari na skeneru".

Miljana kaže da je Dragojević kobne noći mogao a se ubije:

- Mogao je da iskrvari da je pogodio neki nerv i da se ne daj Bože desi ono najgore. Dejan je sklon samopovređivanju. Doživeo je javno poniženje na nacionalnoj najgledanijoj televiziji. Odrekao se svega zbog te Dudlile, promenio je veru zbog te nje. Ona je kriva što mu je davala lažnu nadu jer kada god je on bio srećan tamo, ona je pokušavala na sve moguće načine da ga unesreći. Ona ne želi da ga vidi srećnog. Želi da se neko raspada zbog nje, da pati.

Miljanin bivši dečko Lazar Čolić Zola često plače za njoj. Miljana ipak ne želi da mu oprosti što je bio sa Nevenom Savić

- Ne želim da ga gledam, niti bilo šta povraća mi se. Ne interesuje me. Ne interesuje me. Ne interesuje me kraj. Odmah mi se prevrne u želucu i odmah imam nagon na povraćanje, evo života mi mog - uznemireno je poručila Kulićeva.

Podsetimo, Miljana je juče na svom Jutjub kanalu objavila morbidni snimak u kom je sahranila živog Zolu i šokirala sve.

