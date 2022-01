SAMO 3 GODINE ZATVORA? PA, TO JE OČAJ: Mina Kostić razočarana u presudu Šabanovom ubici, misli da treba DOŽIVOTNO da robija

Alsinu Leventu 20. januara koji je kriv za smrt legendarnog Šabana Šaulića, u Nemačkoj je izrečena presuda kojom je osuđen na tri godine i tri meseca zatvora.

Gordana Šaulić izjavila je da je porodica razočarana i tužna pre svega što u tom čoveku nije videla nimalo ljudskosti niti pokajanja, a presudom je razočarana i pevačica Mina Kostić, kojoj je Šabanova smrt teško pala, prenosi 24sedam.

foto: Printscreen/Premijera

"Šta da vam kažem, tužna sam i razočarana! Trebalo je da dobije doživotnu robiju, a ne samo tri godine zatvora. U redu, saobraćajne nesreće se događaju, nažalost, svakome može da se desi, ali ovaj čovek je bio nadrogiran, u alkoholisanom stanju, ubio je dva čoveka i dobio samo tri godine robije. Očaj!", besna je bila Mina.

Sa porodicom pokojnog Šabana se, kako kaže, nije čula, ali smatra da je sasvim normalno da budu razočarani svime što se desilo na sudu.

"Svako bi bio razočaran, ja ne znam kako bih izdržala na njihovom mestu, verovatno bih svima je*ala mater! Nisam u fazonu osveta, ali ja ne znam kakav je to zakon, i četiri godine je malo! Doživotna, i to je to! Ali šta ja da kažem, ne mogu ja da sudim nikome, nažalost", poručila je pevačica.

Podsetimo, pevač narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je u februaru 2019. godine, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, do koje je došlo tako što je pijani vozač udario automobil u kojem je bio Šaulić.

foto: Dragana Udovičić, Printscreen/Deutsche Welle

Kurir.rs/24sedam

Bonus video:

00:34 Evo kako Jovana Jeremić priča sa ćerkom, spomenula joj i tatu