MILJANA POSLE ZADRUGE PERE SUDOVE U KAFANI Vratila se starom poslu: Bolje sam zarađivala kao KONOBARICA, rijaliti me je UPROPASTIO

Miljana Kulić objavila je na svom Instagramu da je našla posao u jednoj kafani, te se našalila sa fanovima da se vratila staroj profesiji.

Naime, ona je podelila snimak na kome pere sudove i tom prilikom otkrila da uživa u tom poslu i istakla da je kao konobarica zarađivala približno kao i u rijalitiju.

"Ljudi, zaposlila sam se kao konobarica. Kao što vidite, perem sudove jer je i to posao konobarice, i ja uživam u tom poslu. Radila sam ga i pre, sa ljubavlju radim jer volim komunikaciju sa ljudima. A i rijaliti me je samo upropastio. Zarađivala sam i pre, identično isto u Zadruzi kao i u Čačku kad sam radila. Imala sam veliki bakšiš, ljudi su me mnogo voleli. Nema ko nije došao, a da me nije pitao šta ću da popijem. Sama sebi sam pravila bakšiš i verovali ili ne, imala sam bakšiš do 7.000", rekla je Miljana u klipu.

Podsetimo, Miljana je pre ulaska u rijaliti "Parovi" radila u jednom kafiću, a kasnije se posvetila rijaliti karijeri. Ipak, sada je više puta navela da je rijaliti za nju prošlost. Ona je iz "Zadruge" diskvalifikovana nakon što je bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli razbila glavu štikolom.

