PRESUDA ME JE SLOMILA, PSIHOLOG MI JE ZABRANIO DA SE SRETNEM SA LEVENTOM Šabanov kum i dalje van sebe zbog suđenja, BOL NE PROLAZI

Posle tri godine od saobraćajne nesreće u kojoj su nedaleko od Bilefelda stradali Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, a Slobodan Stojadinović zadobio teške povrede, održano je suđenje Turčinu Alsinu Leventu u Giterslohu.

On je dobio tri godine i 3 meseca zatvora zbog udesa, a Stojadinović je sada za Novosti ispričao da je očajan zbog izrečene kazne.

- Čini mi se da bih hiljadu odgovora dao, a ne mogu da dam nijedan. Teško mi je. Sada još teže. Tri godine sam čekao pravednu odluku suda, ali Alsan Levent je samo opomenut za dva života koja su njegovom krivicom ugašena i treći koji je zauvek skrhan. Očekivao sam najstrožu kaznu, da bude primer drugima kako treba da se ponašaju u saobraćaju, da se ne bahate. Duboko u meni ostaju samo tuga i bol. Od tada ne znam kako da krenem. Ne umem da nađem put - kaže Stojadinović.

- Teše me da vreme leči sve. Rane na mojoj duši su neizlečive. Godine sam proživeo uz Šabana. Mnogo mi nedostaje moj kum i prijatelj.

Turčin je tada vozio bez dozvole, i to 160 kilometara na sat, uprkos tome što je na toj deonici dozvoljeno samo 80, a na sve to bio je pijan. Ne teši Stojadinovića to što je u Nemačkoj najstroža kazna za nesavesne vozače četiri godine, a Levent je osuđen na tri godine i tri meseca.

- Ne mogu da verujem da neko ko je odgovoran za smrt dva čoveka bude osuđen na tri godine zatvora. Za pokušaj ubistva, kod nas, ljudi dobijaju tolike kazne. Bolje je što nisam bio na izricanju presude. Slomilo bi me. Ne znam kako bih reagovao da sam video Leventa uživo. Plašim se tog čoveka da vidim.

Slobodan, koji decenijama sa porodicom živi u Beču, u Giterslo nije putovao zato što je bio zaražen virusom korona:

- Bio sam pozitivan. Psiholog, koga redovno posećujem od nesreće, izdao mi je potvrdu da ne smem da se sretnem sa Leventom. Nikad nisam video tog čoveka, niti želim da ga vidim.

