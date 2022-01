KOLEGE SE OPRAŠTAJU OD RAHIMOVSKOG! Neša Galija teško primio vest O SMRTI: Reči su male za velikog čoveka kao što je Aki bio

Nenad Milosavljević, Neša Galija kaže da nas je napustio veliki umetnik, čovek i prijatelj kao što je bio Aki Rahimovski:

- U baš mi je žao. Još jedna loša vest. On je čovek koji je svojim delima sve pokazao. Mi imamo tu privilegiju da nas ljudi mogu procenjivati na osnovu naših dela. Šta god rekli je malo za ono što je on bio. jako mnogo velikih ljudi je otišlo i to baš nije dobro. Šta da radi čovek, neka mu je večna slava.

Nikola Rokvić se od Rahimovskog oprostio na Instagramu.

- Putuj maestro, koliko sma samo učio od tebe. Veliki pevač sa sjajnom bojom, intonacijom i bojom. Hvala ti. S Bogom - napisao je NIkola.

Sa druge strane, Željko Samardžić je isto učinio na svom profilu:

- Počivaj u miru generacijo, neka ti je večna slava - napisao je Željko i postovao Akijevu fotografiju.

