ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ I ANGELINA ĆE SE TAKMIČITI NA BEOVIZIJI! Za Kurir TV otkrili šta možemo očekivati od njihovog učešća

Čarobne zvuke harmonike koje proizvodi kada uzme ovaj instrument u ruke, uvek volimo da čujemo, a narodni melos je nešto po čemu je prepoznatljiv. Godinama nastupa i radi sa najvećim muzičkim zvezdama, a dugo je na čelu jednog od najpoznatijih i najboljih orkestara kod nas. U martu će naći na sceni Beovizije s pesmom Anđele moj, a otkud to da bude deo ovog muzičkog takmičenja, ispričao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji hamonikaš Aleksandar Sofornijević.

- Konačno smo kao orkestar rešili da se bavimo svojom autorskom pričom . Vremenom smo stvorili naše vokale. Pesma Anđele moj je nastala kao proba da vidimo kako ćemo se snaći, najiskrenije smo ušli u tu priču i pesma je nama jako draga. Mirna Košanin je pisala tekst. Polako ali sigurno uživamo u svom autorskom radu. Tek ćemo sada da se upustimo u samostalnu priču, da puštamo naše pesme i radimo obrade i da pravimo muziku koja fali našoj sceni - ispričao je Sofronijević.

Pored Sofronijevića, svoje učešće na Beovizija potvrdila je i pevačica Anđela Vujović Angelina koja će se takmičiti sa pesmom Origami.

- Stalno sam u studiju. Potvrdila sam učešće, saradnici su me prijavili i ja sam to puno želela. Pored toga, spremam i svoj album. Bila sam u mnogo obaveza, ali želja u meni za Beovizijom je presudila. Na pesmi se još uvek radi, hoćemo da bude savršena. Pesma će biti hitična, radio je Ognjen Jovanov, on je moj veliki prijatelj i saradnik. Čast mi je što ću pevati njegovu pesmu - kaže Angelina.

