JEDVA JE IMALA SNAGE DA PRIČA, BORI SE SA SUZAMA! Prijatelj porodice Šaulić otkrio kako se oseća ŠABANOVA UDOVICA nakon suđenja

PR menadžer porodice Šaulić, Goran Jovanović, prokomentarisao je nedavno završen sudski slučaj povodom smrti kralja narodne muzike, Šabana Šaulića.

- Trenutno se nalazim u Istanbulu igrom slučaja, i mogu vam reći da su i turski mediji bili prilično šokirani i angažovani oko ovog slučaja, u pitanju je ipak njihov državljanin, ispratio sam medije i oni su ozbiljnu pažnju poklonili ovom slučaju, između ostalog naglašavajući da je reč o kralju narodne muzike na Balkanu i da se radi o velikoj regionalnoj zvezdi, ali svi su bili šokirani visinom kazne koja je izrečena, ali šta da vam kažem... Mi ne možemo da menjamo nemačke zakone. Nemački zakoni su takvi kakvi jesu mi možemo samo da se nadamo da će ovaj slučaj doprineti da se nešto preduzme po tom pitanju i da možda oni uzmu u razmatranje izmene tog zakona, jer zaista ako je neko ko je vozio bez dozovle, pod uticajem svih mogućih opijata, prekršio je sva moguća pravila i zakone, i dve porodice zavio u crno, zamalo i treću, i ako je to merna jedinica nekih 19 meseci zatvora, onda se zaista treba upitati koliko vredi jedan ljudski život - priča Jovanović u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

PR menadžer porodice Šaulić kaže da se odmah čuo sa Šabanovom udovicom, Gordanom Šaulić.

- Jako je bila tužna, jako potresena... Dugo je nisam čuo tako tužnu. Znala je ona da neće biti kazna velika, niti je razmišljala o tome, maksimalna kazna je mogla da bude pet godina. Ona je samo očekivala da vidi pokajanje u tom čoveku. Jedno je šta se priča i šta se izgovara, ali kada sedite u istoj prostoriji, vi možete osetiti da li zaista on misli to što govorili ili priča tako samo zato što je to njegova odbrana. Goca je osetila da on u sebi zaista ne oseća kajanje zbog svega toga i da u sebi nema tu vrstu svesti da je uradio to što je uradio. Nevezano što je to Šaban Šaulić, ali jedna porodica je izgubila nešto što ne može da se nadoknadi. To je ipak jedan ljudski život. Ako neko ne oseća krivicu, ja ne znam šta dalje može da se kaže na tu temu. Nisam bio lično tamo, ali ja vam prenosim moj utisak sa Gordanom, čuli smo pet minuta nakon izricanja kazne, jedva je imala snage da priča, gubila je reči, krene da priča i ne može da završi rečenicu. Borila se sa suzama. Ta rana će stajati uvek, nikada neće biti zaceljena, ali ona se nadala nekoj vrsti završetaka. Tehnički to jeste dobila, ali emotivno nije - otkriva Goran.

On je otkrio i da li će verni fanovi i poštovaoci lika i dela kralja narodne muzike imati priliku da uskoro prisustvuju koncertu koji će biti organizovan u znak sećanja na Šabana Šaulića.

- Mi bismo zaista voleli da do toga dođe, ali s obizorm kako je ceo život živeo u poslednje dve-tri godine, ne zavisi od nas. Želja postoji, ideja postoje. Knjiga bi trebalo da se napiše, trebalo bi da se pojave i neki inserti, odnosno pesama sa njegovog poslednjeg koncerta u Beogradskoj areni. Šaban prosto i dalje živi kroz svoju muziku. To je pokazao i ovaj sudski slučaj, ta količina tuge i saoseaćnja sa porodicom, po komentarima naroda nakon izrečene kazne, to govori koliki je trag taj čovek ostavio u životima drugih i to nikada neće nestati. Da li će porodica to održavati kroz neke tradicionalne koncerte, ja sam siguran da hoće, ali je pitanja kada će okolnosti biti prave, jer taj koncert ipak mora da bude onakav kakav Šaban zaslužuje svojim likom i delom - zaključuje Goran Jovanović, PR menadžer porodice Šaulić.

