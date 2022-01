ŽENI SE SLOBA RADANOVIĆ! Pevač govorio o proširenju porodice, priznao da će ljubav sa Jelenom krunisati BRAKOM: Evo kad će SVADBA!

Pevač Sloba Radanović govorio je o aktuelnostima iz svog života.

foto: Printscreen/Premijera

Na samom početku razgovara osvrnuo na celu situaciju sa pandemijom.

- Fino sam se snašao tokom korone, bitno je da imaš nekoga da podeliš sve ovo. Javnih nastupa ne manjka, radimo dosta, obišli smo gde god smo bili pozvani, ali to ništa nije do nas. Ja na mojim nastupima dajem 200 posto sebe, volim da nastupavam, volim tu energiju koju imam sa publikom, trudim se da svaku emociju dočaram na pravi način i vidim da se to ljudima dopada, valjda radimo nešto kako treba - kaže Sloba u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Pričao je i o svojoj verenici Jeleni Đuričanin.

- Zdrava, živa, dobro je... Sve je u najboljem redu, da je bolje, ne bi valjalo! Ona se trudila da izbegne medije, nije ona iz obog sveta, ali kad god se pojavimo zajedno, to je neizbeženo i normalno da mi imponuje - iskren je Sloba, pa otkriva šta mu trenutno smeta u životu:

- Gde god se okreneš, nešto nije idealno. Trenutno je to kilaža. Dosta vežbam, svaku vrstu treninga volim, to preferiram i ljudi ugolavnom nisu navikli na ovakve pevače koje izgledaju kao ja. Ne volim alkohol, vodim neki drugačiji život i da nema tog treninga, mislim da bih poludeo - kaže pevač.

foto: Printscreen/Premijera

Možemo li očekivati da stane na ludi kamen - glasilo je pitanje.

- Pa, možemo. Možemo očekivati da to bude ove godine, mislim da je vreme za to, razmišljam o tim stvarima, osnivanju porodice i jedva čekam da se oprobam u tome. Ne znam kako će to sve izgledati, nismo pričali, ali obavestićemo vas sve na vreme. Ima mnogih kolega koje bih voleo da mi zapevaju na svadbi, možda Darko Lazić, Prijovićka, njih volim i privatno da slušam, Jovan Perišić, ma biće svega - otkriva premijerno Radanović, pa dodaje:

- Ni mama ne zna ništa konkretno još uvek, ali ona Jelenu mnogo voli, ne sumnjam da će se oduševiti. Da ona nije prava za mene, mislim da bi se to odavno raspalo. Nije mi bitno da li će biti dečak ili devojčica, bitno samo da je živo i zdravo - zaključuje Sloba Radanović.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

02:53 Sloba Radanović pobesneo pa pred kamerama zapretio: Skandal na snimanju novogodišnjeg programa