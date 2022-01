ŽENE SE DELE NA ONE KOJE BRIŠU I NA ONE KOJE DIŽU PRAŠINU! Jovana Jeremić otkrila TAJNU uspeha, privukla veliku pažnju na mrežama!

Voditeljka Jovana Jeremić je poznata kao neko ko se ne libi da kaže svoj stav na bilo koju temu, to je bio slučaj i ovog puta.

Naime, na društvenoj mreži Instagram ona je podelila par svojih citata i dobila bezbroj komentara.

U jednom od njih Jovana je otkrila tajnu svoj uspeha:

"Tajna mog uspeha u ljubavi je to što sam uvek znala tačno šta želim i nikada nisam pristajala na manje od toga. Umem da pružim ljubav, zato je i dobijam. Pravi muškarac me uvek voli jer on zna kolika je vrednost dobre i kvalitetne žene", napisala je Jovana pa dodala:

"Žene se dele na one koje briši i na one koje dižu prašinu".

