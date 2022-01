ONA JE IZBAČENA IZ ZADRUGE! Nije uspela da ispuni zadatak Velikog šefa, RASPLAKALA SE pred svima, a onda raskrinkala bivše CIMERE

Nevena Miličević, koja je bila nominovana za izbacivanje, sinoć je napustila "Zadrugu".

Naime, nominovane takmičarke su bile Dalila Dragojević i Nevena Miličević. One su sa voditeljom otišle do prostorije gde se odigrao duel.

Njihov zadatak je bio da naprave zamak od kocki isti kao onaj koji se nalazio ispred njih. Igra se završila, a nijedna od njih nije uspela da napravi kopiju zamka, te se nijednoj od njih dve glasovi nisu duplirali.Jedna takmičarka je osvojila 74% glasova, a druga 26 odsto glasova publike. Nevena je dobila manje glasova, te je morala da napusti Zadrugu 5 zauvek. Zadrugari su prišli da se pozdrave sa njom, nakon čega se ona zaputila ka studiju voditeljke Dušice Jakovljević.

- Toliko sam maštala o tome da izađem, a sad sam i zaplakala. Dočekana sam na negativan način. Nijedna osoba nije htela da uđe u priču, svi su krenuli da me gađaju nekim naviknutim rečima, to mi je bio šok. U apsolutnom šoku sam bila. Onda sam se sakrila u pab, to mi je bila neka tranzicija. Osećala sam se ugroženo i onda sam bila maksimalno povučena. Za mene je bilo prirodnije da se našališ i flertuješ sa nekim, ali nije kraj sveta, a tamo je sve kraj sveta to. Više podržavam ove koji žive, nego ove koji grakću. Mislim na taj levi deo stola, da li mi znamo nešto o njima? Oni se kriju iza paravana, ovi su preplašeni, treći ne znaju da li da napadaju... Ja sam sa Dalilom doživela najveću iskrenost, ovo su mi bila dva najlepša dana u Zadruzi. Rekla mi je da postaje svesna svega, da ne može da veruje šta joj se dogodilo. Ja sam joj rekla da ju je pogodila kometa. Rekla mi je da u trenutku nije postajala sila koja je mogla da je spreči. Kada se desila druga prilika sa Dejanom, misli da se nije postavila adekvatno. E sad tek kad je napravila distancu od Filipa, a Dejan od nje, počela je da sagledava neke stvari, da se kaje. Rekla je da ne može da zamisli život bez Dejana. Čak i kad joj se to dešavalo, nije imala svest da iza toga nema Dejana - ispričala je Nevena u studiju.

Šta se dešava sa Tarom i Ša, ko tu koga voli? - pitala je Dušica.

- Meni ta situacija nije jasno. On je sa mnom razgovarao, rekao mi je da je kategorički završio as tom pričom, onda vidiš sledeću scenu, kao drugi čovek - govorila je Nevena.

Šta ti je pričala Aleks? - nastavila je voditeljka.

- Oni su stari rijaliti igrači, nemam procenu šta je tu kod njih, imaju neke svoje prošlosti. Aleks te joj se sviđa neko, pa onda ne... Meni je rekla da je zaljubljena u Mensura, i onda odjednom rekla da joj se niko ne sviđa, a ona je bila zaljubljena u njega do suza. Ne znam... Meni je delovalo kao da je stvarno zaljubljena, a sada mi deluje kao da nije - otkrila je bivša zadrugarka.

Šta je bilo sa Franom? - pitala je Dušica.

- Videla sam na početku da smo slični u nekim stvarima, to sam podelila, onda sam došla u radio i rekla onako naivno da bih bila sa njim da moram. Rekla sam njega, nisam znala da tu kad nekog pogledaš, ti si već udat za njega. Od tog trenutka je napravio ogroman gard. Tu neku barijeru... - govorila je Nevena.

- Šta ti prolazi kroz glavu kada ti se Tara unese u lice? - pitala je Dušica. Da se sklonim i da mi mesto nije tu - rekla je Nevena.

