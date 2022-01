NISMO DVORSKE LUDE, ISPRED KUĆE MI NEĆE VRTETI TOG VOLA! Majka Darka Lazić besna zbog SVADBE? On se ženi na svake 2 godine

Folker Darko Lazić otkrio je da planira veliku svadbu sa verenicom Barabrom Bobak, a ovo će pevaču biti treći brak.

Naime, on je isprilčao da će napraviti ceremoniju prvo u restoranu, a potom i pod velikom šatrom, ispred rodne kuće u Brestaču. Ipak, kako sada mediji prenose Scandal, Darkova majka, Branka Lazić očitala je sinu lekciju zbog ovog poteza.

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

- Branki je više i snajki i veridbi preko glave. Žena ne zna gde bije, a on se ženi maltene da svake dve godine - započinje izvor za "Scandal" i dodaje:

- Nema ona ništa protiv Barbare, samo smatra da brzaju i neće ni da čuje da se ta šatra postavi ispred njene kuće. Oštro mu je rekla: "Nećemo mi uvek da budemo cirkus, šta smo mi, dvorske lude?! Ispred moje kuće nećete vrteti tog vola, dosta je bilo!" Ali znate Darka, on je onako šarmantan i majka je slaba na njega. zato i verujem da će to veselje biti gala i da će na kraju Branka da ga sprema.

Pozvali smo Darka za komentar, ali je pevačev broj, poznat redakciji, nedostupan.

Inače, Darkova majka nedavno je za Kurir rekla da je rano za još jedno unuče.

- Ako je Darko srećan i ja sam srećna. Iskreno mislim da je najzad došlo vreme da on bude istinski srećan, a ne da se uvek piše kako je on ovakav i onakav. Onda ispada da su uvek žene u pravu, a on nije. I ja sam žena, ali realna sam, večito se piše o njemu kao da je on neka babaroga, a ženski svet je dobar, one su fine. Mislim da je još uvek rano za još jedno unuče, ali ako se desi Bože moj, dece nikada nije dosta. Barbara i ja se lepo slažemo za sada, a i njeni roditelji su prihvatili Darka - rekla je pevačeva majka.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić, Filip Plavčić, Ata images, Kurir Televizija

Kurir.rs/I.B/Scanal

Bonus video:

02:14 Lapsus godine! Darko Lazić o odnosu sa Barbarom! Sve o vezi, venčanju i njihovim odnosima