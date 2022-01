DŽIDŽA POSTALA REPERKA! Nakon duže pauze, odlučila se na PREOKRET U KARIJERI, a evo šta je Bosanac rekao

Novom pesmom "Ekstaza" današnja gošća Pulsa Srbije na Kurir televiziji Aleksandra Stojković vratila se muzici posle duže pauze koju je napravila. Pesma je nastala u saradnji sa reperkom Nadicom Vermezović, a otkud to da ovaj ženski dvojac ukrsti glasove i publici predstavi potpuno drugačiji muzički zvuk od onog na kog smo navikli ispričale su Džidža i Ditza.

- Jedno vreme stvarno nisam nailazila na dobru pesmu, bila je i korona. Naš zajednički saradnik Mihajlo mi je javio Nadica ima dobru pesmu i predložili mi da možemo da ubacimo moj rep deo u tu pesmu. Tako je nastala pesma, da meni Nadica nije legla kao čovek i kao umetnik do saradnje ne bi došlo - ispričala je Džidža.

Nadica kaže da je oduvek pratila američku scenu i da je želela da snimi nešto približno tome.

- Ja sam više RNB izvođač, ali koketiram sa raznim stilovima. Od malih nogu pratim američku scenu i uvek sam želela da snimim nešto približno tome - kaže Nadica.

Bosanac o Džidžinoj pesmi: - Jako sam ponosan na svoju Džidžu i to što se upustila u potpuno pravac koji je meni nepoznat! Ponosan na to kako je odradila! Jezik joj je duži od metra i brži od zvečarke. Šalu na stranu, bravo“, pohvalio se poznati kompozitor, producent i harmonikaš na Instagramu ćerkinim video snimkom -

- Zaista mu se dopalo. Razume se Bosanac u sve, on sve sluša. Njemu je samo bilo bitno što se tiče repa da moja dikcija bude savršena. Tata me podržava u svemu što ja radim. Ali je i jako kritičan, ako nešto pogrešim on će opet da me tera da otpevam - kaže Džidža.

