MAJA MARINKOVIĆ SAMU SEBE UKOPALA: Priznala da je bila UMEŠANA u veliku PREVARU, reklamirala ih pa ih sad isprozivala ZA SVE PARE!

Maja Marinković javno je priznala da je bila deo prevare na internetu. Ona je otkrila da su i nju prevarile osobe koje je reklamirala na svom Instagram profilu, a koje su preko njenih lakovernih fanova našle brz i efikasan način zarade.

O ovome je Kurir već pisao kada je otkrio onlajn prevaru u koju je bilo umešano mnoštvo poznatih ličnosti.

Naime, na jednoj od tih stranica, koje su reklamirale lažne kvote i dojave za nameštene mečeve, što je kažnjivo po zakonu, jedna od najaktivnijih promoterki bila je upravo Maja, koja je po objavi zarađivala 1.000 evra. Ona je na svom Instagramu redovno snimala kratke video-snimke kojima je pozivala pratioce željne brze zarade da zaprate profil koji se bavi ilegalnim onlajn klađenjem.

Ipak, da su se stvari promenile i da je sama postala svesna da je u pitanju prevara, priznala je i sama Marinkovićeva. Kako saznajemo, razlog za ovu njenu objavu je taj što ju je vlasnik ove stranice - koji svoj identitet krije emotikonom smajlija, a od ovako zarađenog novca uživa na različitim svetskim destinacijama i razbacuje se - prevario za honorar, te je rešila i da mu se javno osveti na svom storiju.

- Prevara! Mene su prevarili, ne verujte im. Ja sam ih reklamirala, međutim, ovo je ozbiljna prevara! - napisala je Maja na svom Instagramu.

Podsetimo, kada smo svojevremeno Maju pozvali za komentar na ovu temu, tvrdila je da nije bila upućena da je to ilegalan biznis i da se takva ponuda ne odbija.

- Meni je to posao, ja se bavim Instagram reklamiranjem. Uopšte nisam znala da je to ilegalno. Ne ulazim u to, ja samo želim da pomognem ljudima da lako dođu do novca u ovim teškim vremenima, a i ponude kao što je ta se ne odbijaju - rekla nam je tada Marinkovićeva.

