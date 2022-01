TEI PRVO ISPALA S*SA NA NASTUPU, A SADA JE KITILI SA SVIH STRANA! Pevačica opravdala nadimak KRALJICE BAKŠIŠA, leteli EVRI! VIDEO

Pevačica Tea Tairović napravi sjajnu atmosferu gde god da se pojavi, a mnogi je sa pravom nazivaju kraljicom bakšiša.

Naime, njena pesma "Hajde" beleži milione pregleda, a na njenom nastupu najveći bakšiš dobija baš kada nju izvodi.

Ona je zapevala svoj veliki hit a jedan momak joj je prišao i krenuo da je kiti novčanicama koje je ona skupjala sa osmehom.

- Ne smeta mi to što me nazivaju tako, gledam na to kao nešto dobro i nagradu, jer sam u tom trenutku uspela da razveselim ljude na slavlju. To nije ništa loše - rekla je ona.

