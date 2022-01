ZVEZDA GRANDA REKLA DA, SAD ISPLIVAO ROMANTIČNI SNIMAK: Tea posle razvoda uživa u ljubavi, njihova priča TOPI SRCA! (VIDEO)

Teodora Toković pre nekoliko godina bila je pobednica Zvezda Granda, a sada je isplivao jedan romantični snimak.

Teodora se razvela od muža sa kojim ima ćerku, a onda je usledila bajka, svidela se momku koji drzi jedan splav i on joj je od samog pocetka zvao svojom jabukom.

foto: Privatna Arhiva

Kada su počeli da se zabavljaju on je zasadio dva drveta jabuke u znak njihove ljubavi. Kada je hteo da je veri napravio je put od jabuka i u svakoj trećoj jabuci bila je poruka i tako je stigla do cilja gde ju je on čekao i gde je zaprosio. Teodora je je rekla DA i uživaju u ljubavi, a ona se ovih dana vraća na velika vrata kada je muzika u pitanju.

"Bilo je u planu, ali nisam očekivala. Toliko su to dobro sakrili od mene, moji prijatelji i rodbina, da do poslednjeg trenutka nisam znala. Moj momak je otkazao svirku koju sam trebala da radim, a kolega me je navodno zvao na drugu svirku i kada sam izašla iz kola sin od našeg kuma me je dočekao sa cvećem i tada sam ukapirala i htela da se srušim", ispričala je Tokovićeva letos.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

00:21 Dara Bubamara otišla na lukuszno putovanje, čak je i pogled sa prozora skup!