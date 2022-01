MISICA SNIMLJENA OTPOZADI! Karićeva Jovana utegla se u KOŽNE pantalone, zadnjica u KRUPNOM kadru! Šta bi joj rekao DEČKO?! (FOTO)

Nekadašnjoj zadrugarki Jovani Ljubisavljević je i u toku današnjeg dana pošlo za rukom da "zapali" društvene mreže.

Naime, Jovanu je neko od prijatelja snimao kako se penje uz stepenice, pri čemu je akcenat bio na njenim izvajanim nogama i oblinama u kožnim pantalonama.

Jovana je istakla zadnjicu u atraktivnoj kombinaciji, a onda i objavila fotografiju spreda na Instagram i kratko poručila: "Barbi".

Podsetimo, Jovanin izabranik trenutno je u rijalitiju, a ona je otkrila kako podnosi dane dok ga čeka.

"Posao je nešto što me pokreće, priča sa ljudima da sakupljam nove kontakte i da se interesujem za druge sfere, a da to nije on. Planiram da krenem da treniram, to kažem svakog prvog januara, to ću eto u bliskoj budućnosti ostvariti. Idem svakodnevno do moje porodice, do bake i deke, tu su mi prijatelji... Nekako sam u toploj porodičnoj atmosferi, već je pola prošlo", istakla je nedavno.

